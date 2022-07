Instituto Duartiano pide al Gobierno agilizar construcción del muro fronterizo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, reiteró este sábado la solicitud al Gobierno para que se trabaje con mayor intensidad en la edificación del muro fronterizo, tras destacar que no se está avanzando con la urgencia necesaria, la cual es de suma importancia “para controlar el tráfico ilegal de personas, mercancías, armas, sustancias controladas, entre otras”.

Gómez Ramírez pronunció las palabras centrales del “Desayuno por la Patria”, que marcó el inicio de las actividades que se llevaron a cabo este sábado en conmemoración del 184 aniversario de la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria.

En ese acto, fueron reconocidos Marino Vinicio Castillo, Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional; al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y el periódico Listín Diario, con la asistencia de funcionarios y representantes del instituciones públicas, cívicas y militares.

El presidente del Instituto Duartiano aseveró que “la política de repatriación tiene que encontrar la determinación política, reconocemos algunos esfuerzos de la Dirección General de Migración, pero poco podrá hacer este organismo si no recibe el respaldo que requiera la realidad presente, se requiere de personal y recursos para ponerse en condiciones de ejercer su autoridad, si no se otorga autoridad no se puede exigir responsabilidad. Mientras tanto, no existe control en el país de esta singular migración”.

Sobre el tema de la formación educativa, reclamó el cumplimiento del artículo 63.13 de la Constitución, y precisó que “en la escuela en los programas de estudios de formación de nuestros niños y adolescentes hay que integrar la enseñanza de los valores, símbolos patrios, la enseñanza de las leyes y los capítulos históricos que edifique la conciencia del estudiantado, solo así podremos lograr una ciudadanía que auspicie la paz social”.

Terminó su reflexión asegurando que “el Instituto Duartiano, como entidad patriótica responsable de difundir la vida, obra y ejemplo del padre de la patria y fundador de la República, intensificará sus esfuerzos junto a todo al pueblo, al lado de buenos dominicanos, y los supremos intereses de la nación, para que la comunidad internacional acuda a favor del infortunado pueblo haitiano, sometido con su indiferencia a sufrimientos indignos e inhumanos”.

Relacionado