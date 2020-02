Instituto de Medicina Tropical y Global de Unibe celebra su tercer aniversario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dentro del marco de la celebración del tercer aniversario del Instituto de Medicina Tropical & Salud Global (IMTSAG-UNIBE), fue dictada la conferencia “La importancia de la investigación colaborativa para enfrentar los desafíos en salud para el siglo XXI”, ofrecida por el doctor Matthew Dacso, invitado internacional y director del Centro para la Salud Global de la Universidad de Texas, en Galveston.

Con esta conferencia quedó formalmente inaugurada la Jornada de tres días que estará agotando el IMTSAG – UNIBE, la cual desarrollará una serie de conferencias y charlas.

Durante la conferencia el doctor Dacso resaltó la importancia de la creación de conocimiento local ante los grandes retos de salud, la contención de enfermedades emergentes como el nCoV y el Ébola. De igual forma, el especialista compartió las experiencias de colaboración de la Red Global de Investigación de Enfermedades Infecciosas (GIDRN), de la cual el IMTSAG-UNIBE forma parte junto a cinco universidades de países de Latinoamérica.

De su parte el doctor Robert Paulino, director de instituto aseguró que, durante estos últimos tres años, el Instituto de Medicina Tropical & Global ha trabajado continuamente las áreas de investigación, educación continua y servicio comunitario, como parte de sus tres pilares más importantes como centro de referencia nacional y regional de investigación en salud.

Asimismo, indicó que el equipo de investigadores han realizado ponencias locales e internacionales y son parte de iniciativas globales de investigación tales como: The Global Infectious Disease Research Network (GIDRN), junto con la Universidad de Texas, Galveston; el Education and Research Consortium of the Americas, liderado por Michigan State University; y el Observatorio Latinoamericano contra el Dengue (Red LACONDE), en conjunto con universidades de Latinoamérica.

Durante el 2019, miembros del IMTSAG dirigieron el primer piloto de implementación de Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) contra el VIH en República Dominicana, y redactaron la Guía Nacional de uso de PrEP del País haciéndoles merecedores del premio de investigación del año de esa casa de altos estudios.

Actualmente ejecutan tres proyectos financiados por el FONDOCYT, dos de la Organización Panamericana de la Salud, y otras agencias de colaboración internacional.

Por otro lado, el IMTSAG-UNIBE ha elaborado materiales educativos sobre temas de salud emergentes y de prevención, y ofrece programas de formación continua para personal de salud en poblaciones vulnerables.

