Instituciones dirige vicepresidenta Margarita Cedeño son reconocidas por uso de las TIC

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tres instituciones de las que dirige la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, fueron reconocidas por alcanzar altos niveles de eficiencia en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado en los servicios que ofrecen a la población.

Durante la entrega de la séptima versión de los premios iTICge 2020, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) fue galardonado en dos renglones, como la institución del Estado más destacada por obtener altas puntuaciones en las últimas seis versiones consecutivas del concurso, y por completar el ciclo de madurez como institución en el uso de las TIC.

Asimismo, el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) obtuvo tres reconocimientos, mejor posicionamiento en el sector asistencia social; por completar el ciclo de madurez como institución en materia de uso de las TIC; y por alcanzar una puntuación de 96.82, puesto 11, en el conteo de las 20 instituciones que mejor aplican las tecnologías en los servicios que ofrecen a los ciudadanos.

En este mismo renglón, el programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) alcanzó una puntuación de 96.70, en el puesto número 12, el cual compartió con el Servicio Nacional de Salud, según la evaluación realizada por los técnicos de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC). El primer lugar lo obtuvo la Oficina Nacional de Estadísticas, con 99.28 puntos.

El iTICge es el Índice de Uso de las TIC y Gobierno Electrónico, una herramienta creada por la Optic para la medición y evaluación sistemática y cuantitativa del avance de la implementación de iniciativas tecnológicas en el Estado dominicano.

En el acto habló el director de Optic, Armando García, quien resaltó el esfuerzo que realiza el Gobierno para colocar al país en lugares destacados de avance en materia de modernización del Estado con el uso de herramientas tecnológicas. Señaló que hoy en día se puede hablar de que en los seis años de implementación del iTICge, ha habido un crecimiento de las instituciones que participan de este índice, ya que iniciaron con 63 en el año 2013, y en la actualidad evalúan 281 instituciones, para un crecimiento de un 346 por ciento.

Otros reconocimientos

En el 2018 la vicepresidenta de la República recibió en Bruselas, Bélgica, por segundo año consecutivo, el premio internacional “European Awards for Best Practices 2018”, que otorga la Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad (European Society for Quality Research – ESQR) en reconocimiento a las mejores prácticas, el compromiso, la dedicación y los resultados en la gestión de calidad. En esta oportunidad se tomó en cuenta la gestión eficiente, servicios de excelencia y la transparencia.

En el 2015, en Buenos Aires, Argentina, representantes de gobiernos de la región reconocieron la labor de la doctora Margarita Cedeño en la construcción de un modelo de sistema de protección social aplicable a los países del área, durante el Seminario Internacional “Sistemas de Protección e Inclusión Social en América Latina, donde la Vicemandataria presentó el modelo dominicano.

En enero del pasado año fueron galardonadas el GCPS, por sus aportes al ODS1 Fin de la Pobreza; el proyecto Tú Primero, de la Vicepresidencia de la República, fue distinguido por sus aportes al logro del ODS 4, Educación de Calidad; y Prosoli, por su destacada labor en favor de los ODS2 Hambre Cero y ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, otorgados por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

La misma entidad reconoció en 2017 a Prosoli, el Siuben, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y las direcciones Técnica y Financiera del GCPS como dependencias públicas de oro que han mejorado la calidad y el servicio que ofrecen a los ciudadanos.

Anuncios

Relacionado