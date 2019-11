Institución amuebla casa de joven padece cáncer en SC

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, VILLA ALTAGRACIA.- Una joven con cáncer recibió la visita de la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, quien acudió a su residencia para darle la sorpresa de que su casa sería amueblada con lo necesario para que junto a su familia pueda tener una vida digna.

Elva Daniela Camacho, de 23 años, padece de una enfermedad denominada Histiocitosis de células de Langerlhans o también conocido como Histiocitosis X, un grupo de enfermedades entre las cuales se encuentra el Granuloma Eosinofílico, ya ha provocado que desde sus 13 años, cuando le fue diagnosticada la enfermedad, Elva Daniela, pierda su cabello y además le continúe la aparición de una especie de yagas en su cabeza.

Camacho, reside en el Caobal del municipio de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal junto a sus seis hermanos y su madre.

Mediante un comunicado se informó que la ayuda llegó a estas personas tras enviar una carta al presidente Danilo Medina.

“Gracias presidente Danilo, gracias doña Iris, por este apoyo que no saben cuánto significa para mí, me siento muy feliz con esto que ustedes hacen conmigo y mi familia, es una motivación más para luchar y vencer esta enfermedad.” Sostuvo la joven, quien también quiso enviar un mensaje a la juventud y a todo aquel que padezca de alguna enfermedad.

“Que no se detengan, que sigan adelante y no se intimiden por cualquier enfermedad, porque si los médicos le dan esperanza a uno, tenemos que seguir luchando, no se den por vencidos hasta conseguir lo que quieren”. Sostuvo la joven.

Anuncios

Relacionado