Instan a convocar un pacto social y constitucional a través de un referéndum popular 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Frente Cívico y Social (FCS), Isaías Ramos, llamó este miércoles al país a convocar de manera urgente a un pacto social y constitucional a través de un referéndum popular, ante los tiempos inciertos, plagados de vicisitudes y llenos de desesperanzas, carencias y con un cúmulo de deudas sociales de décadas producto de políticos sin principios, sin valores y sin visión y de un proyecto de nación de bienestar para todos los dominicanos.

Ramos indicó que se debe realizar el referéndum fundamentado en la producción y productividad, base primaria del desarrollo y progreso, décadas perdidas enfocadas en hacer políticas populistas y clientelistas, ocasionando más miseria y endeudamiento a las futuras generaciones.

Mediante una rueda de prensa, manifestó que existe un gobierno “con aparente buenas intenciones, pero con una agenda similar a la anterior, desea continuar pegando más parches. Parece que no han entendido que este tubo no toma más parches. Hoy se sigue hablando de pactos sectorizados, como el pacto eléctrico y pacto fiscal, a pesar de que no se le ha hablado al pueblo de cuáles son los objetivos a perseguir. Han acostumbrado el país, a pactos de aposento donde se reparten el pastel a espalda y sacrificio del pueblo”.

El presidente del FCS hizo énfasis en que se debe cumplir la constitución actual ya que en el artículo 272 que trata sobre la Reforma Constitucional, exige que cualquier cambio a la Constitución sobre derechos, garantías fundamentales y deberes requiere la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral debe realizarse altraves de un referendo popular.

Agregó que, además de esto, “la Patria está siendo atacada de manera sistemática con agendas ajenas a valores y principios, utilizando el mismo centro del poder gubernamental, fomentando y propagando ideologías foráneas que se quieren imponer por encima de nuestra propia Constitución y nuestros valores y principios que representan la Dominicanidad”.

Sostuvo que estas nuevas ideologías “buscan socavar la base de la sociedad y la familia, crear lenguajes de género entre humanos causando división y odio, relajar la moral de la unión de un hombre y una mujer-el matrimonio, y buscan coartar lo más sagrado de los derechos –la vida”.

Ramos dejó saber, además que se está tratando de dividir a la sociedad, usando temas controversiales y conflictivos para crear un choque cívico y social cuando lo que más se requiere es unidad de los dominicanos.

“Han dejado de lado lo más importante para la Patria en estas circunstancias, construir una visión de país con un proyecto de nación viable para todos”, expresó.

Sostuvo que es tiempo de que el gobierno y cada dominicano tomen conciencia de lo insostenible y grave de la situación actual.

“Así como podemos caer en una crisis económica sin precedentes, también esta crisis nos da la oportunidad y posibilidad de transformar de manera positiva a la ciudadanía y la sociedad en términos generales y en eso nos debemos enfocar para idear en construir un País más justo, más equitativo, más ordenado e institucionalizado. Es por ese País que hoy debemos de luchar”, argumentó.

En torno al artículo 37 la Constitución, que consagra el derecho a la vida, dijo que esto es inviolable desde la concepción hasta la muerte.

“Establece claramente que no puede pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Siendo el derecho a la vida el fundamento de los derechos humanos, no podría aplicarse el artículo 74 numeral III donde los tratados pactos y convenciones relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata”, concluyó Ramos.