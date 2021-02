Instalan tres estaciones de carga para vehículos eléctricos Evergo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Grupo Puntacana y Evergo dejaron instaladas un total de tres estaciones de carga para vehículos eléctricos nivel 2 en las instalaciones de Puntacana Resort & Club.

Esta alianza empuja el uso de la movilidad eléctrica en el país promoviendo la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y contribuyendo así a un desarrollo más sostenible, sotiene un comunicado de prensa.

El primero de los cargadores fue inaugurado por los principales ejecutivos de ambas entidades en el hotel Four Points by Sheraton, ubicado en Puntacana Village, lugar adecuado para tanto los viajeros como residentes de la zona puedan recargar sus vehículos. Posteriormente, haciendo uso de un vehículo eléctrico, los mismos inauguraron el segundo cargador en el galardonado hotel, Tortuga Bay Puntacana Resort & Club. De igual forma, se inauguró una estación de carga para el uso exclusivo de sus huéspedes y residentes del resort en The Westin Puntacana Resort & Club.

Los ejecutivos de Grupo Puntacana expresaron su entusiasmo por la oportunidad que les brinda Evergo de poder ser parte de esta iniciativa que estimula el consumo de tecnologías sostenibles, así como el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los cuales ambas entidades son signatarios.

El Sr. Rolando González-Bunster, Chairman y CEO de InterEnergy Group, casa matriz del Consorcio Energético de Punta Cana – Macao (CEPM), expresó: “Es un placer estar junto a la familia Rainieri inaugurando las primeras tres estaciones de carga para vehículos eléctricos en hoteles de la zona de Punta Cana, y que mejor manera de hacerlo que en los hoteles de Puntacana Resort & Club junto al Grupo Puntacana, a quienes considero pioneros en materia de turismo en República Dominicana además de grandes aliados nuestros”.

“Nosotros empezamos este esfuerzo hace unos tres años pensando que el futuro del mundo se iba a dirigir eventualmente hacia la movilidad eléctrica; sin embargo, hemos visto que el mundo se ha acelerado más de lo que esperábamos, y hoy en día se dice que para el año 2035 más del 50% del transporte vehicular va a ser en autos eléctricos. Agradezco la confianza y apoyo del Grupo Puntacana y estamos seguros de que esta alianza estratégica con sus hoteles será muy fructífera e impulsará el uso de vehículos eléctricos en la zona”, resaltó González-Bunster.

Por su parte Frank Rainieri, presidente y CEO del Grupo Puntacana destacó: “Hoy es un día de mucha alegría para nosotros, porque estamos dando un paso de avance enorme en la lucha por un mundo mejor, en donde el respeto y la protección a la naturaleza sea una prioridad para todos”.

“Con esta inauguración junto a nuestros aliados de Evergo, nos convertimos en el primer resort en la zona en llegar a este acuerdo que va a repercutir en muchas formas, incentivando a los hoteleros, visitantes y residentes a la movilidad eléctrica y hacia un futuro más responsable con el medio ambiente. Considero que esta es una de los nuevos paradigmas del siglo XXI y que juntos, una vez más, con iniciativas como estas, vamos a lograr un destino limpio en todo el sentido de la palabra”, enfatizó Rainieri.

El modelo de las estaciones de carga de Evergo es de autoservicio, mediante una APP, disponible en App Store y Google Play, a través de la cual el usuario podrá hacer seguimiento de su carga en tiempo real, pagar a través de una billetera virtual y contar con el mapa de las diferentes estaciones, entre otras facilidades.