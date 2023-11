¡Insólito! Mujer nacida con dos úteros queda embarazada en ambos

Por: Yamelle Hernández.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una mujer nacida con dos úteros y dos cérvix en su organismo, ha quedado embarazada de dos niños, ambos albergando en cada bolsa de gestación, en un hecho ocurrido en Estado Unidos.

Según el medio digital Unbranded, la madre, identificada como Kelsey Hatcher, es de procedencia estadounidense y en una ecografía a la que se sometió en el presente año, fue diagnosticada con esta extraña condición. Para los médicos, es tan poca inusual su situación que no existen expertos con mayor conocimiento en el área.

De acuerdo con el doctor Richard Davis, quien trabaja en el Hospital de la Universidad de Alabama-Birmingham “menos de tres de cada 1.000 mujeres podrían padecer esta afección”.

Asimismo, resaltó que “tendrá que tener mucho cuidado durante el parto para garantizar la seguridad de cada niño y de la propia madre”.

«Normalmente no soy una persona a la que le guste llamar mucho la atención y no quiero que la gente esté hablando de todas mis cosas. Por eso, que sea tan raro y tan fuera de lo común me hace pensar: Dios mío», expresó Hatcher.