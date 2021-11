¡Insólito! Droga “tumbada” por policías en Barahona fue transportada en vehículo de la institución.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El “tumbe” de 400 kilos de cocaína en Barahona por 11 agentes de la Policía Nacional fue transportado en una patrulla de esa institución para posteriormente ser repartidos entre ellos y venderlo por separado.

De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, el cual el periódico El Día tuvo acceso, indica que el cabo Esteban Armando Féliz Batista confesó a los investigadores que el secuestro del que fue víctima a principios de mes se produjo luego de que junto con 10 compañeros de armas sustrajeron un alijo de droga, tres pistolas marca Glock y un fusil el pasado 28 de agosto mientras se encontraban de servicio, luego de que un hombre identificado como Gustavo el Guardia les habría informado que en las costas de Las Salinas de Villa Central, Barahona, se realizaría una transacción en horas de la madrugada.

Féliz Batista confesó que los sargentos Oscar Andrés Valentín (Oscalito), Frainel Féliz (Bambi), Jorge Ramón Alcántara Urbáez, Jordani Cuevas Méndez (Yoda), Miguel Ángel Féliz Féliz, los rasos Iván Moisés Féliz Vólquez, Carlos David Pimentel Cuevas (Cabezón), Junior Geraldo García (Junior), el cabo Juan Carlos Medina Méndez y el capitán Rafael Medina Pérez (Patu) llegaron al lugar de la transacción a bordo de varias unidades patrulleras con las centellas encendidas, logrando con esto ahuyentar a las personas que se encontraban desembarcando el cargamento, dejando todo abandonado.

Agrega que posteriormente los agentes procedieron a llevarse el vehículo cargado con los sacos de la sustancia, los cuales transportaron en una de las patrullas y luego se repartieron y vendieron a un narcotraficante identificado solo como Álvaro, el de Paraíso.

«Yo cogí un saco que lo que tenía eran 10 kilos, eso fue lo que yo cogí, el sargento Alcántara cogió dos sacos, Iván cogió dos sacos, Pelo Fino dos, El Nuevo cogió dos sacos, sargento Jordani Cuevas Gómez cogió dos y el sargento Argenis cogió dos y el capitán Rafael Medina Pérez (patu) cogió uno a Gustavo —Pelo Fino— le dio dos, y el sargento Oscar cogió la mayoría, que yo no sé cuanto fue, pero yo escuché que Oscar tiene 24 millones de pesos, a mí solo me dieron dos millones de pesos por la venta porque yo la vendí a doscientos mil a Álvaro, que vive en Paraíso; el que hizo el contacto con Álvaro fue el componente mío que se llama raso Brayan Polanco, no le di nada, él sólo me dio el número del que me compró la droga», establece la confesión del cabo Féliz Batista.

El secuestro

El cabo Esteban Armando Féliz Batista manifestó a los investigadores de la Policía que luego de ser interceptado por un hombre y una mujer a bordo de dos vehículos en la comunidad de Paraíso, en Pedernales, estos le exigieron la suma de 5 millones de pesos de la droga que había sustraído junto con los demás agentes implicados.

«Ellos me decían que busque los 5 millones de pesos que yo tengo de la droga, yo les digo, ¿qué 5 millones de pesos de droga si yo no tengo esa cantidad? Ahí me dijeron, hijo de tu madre, y me dijeron, ladrón, tú tienes los cuartos de la droga y eso llora por su dueño», dijo el agente.

Agrega que posteriormente decidió llamar a un tío identificado como José Luis Batista, pero este le dijo que no tenía suficiente para alcanzar a la cantidad de dinero solicitada, fue en ese momento cuando llamó a su pareja, Carolina Gómez, para que le comunicara a su padre, Ángel Féliz, para que entregara el dinero que le tenía guardado, el cual, reveló, se trataba de RD$1,745,300.

Luego de acordar la entrega del dinero fue conducido por sus captores hasta la finca de un general en Bahoruco, cuyo nombre dijo que no recuerda, a donde lo dejaron abandonado y dejaron número de teléfono para contactarse, le devolvieron su arma de reglamento sin balas y se llevaron sus dos teléfonos celulares.

El Ministerio Público acusa del secuestro a los miembros de la Policía Wellington Francisco Ferreras Féliz y Jonathan Andrés Pérez Pérez, quienes se asociaron con Jorge Díaz Féliz (Masculay) y Cherlyn Estefan Suero Medina y otro agente de la uniformada para secuestrar a Féliz Batista.

