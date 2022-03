Inquietudes en torno a la posible modificación constitucional

En nuestro ambiente socio-político se están creando las condiciones para poner en marcha una revisión-modificación a la Constitución vigente y, después de todo, al margen de quienes se oponen, sería muy oportuno materializar ese proyecto modificatorio con el propósito de motivar “a los actores finales” para que se haga un trabajo más responsable, más digno, más ético, más creativo y sin iniquidad; la actual, en muchos aspectos, exhibe algo de burla, permisividad y apadrina conducta impropia en perjuicio del orden social dominicano.

Considero que una revisión-modificación a la constitución, debería enfocarse, entre otros temas, en reformular postulados perturbadores y bien podrían empezar en el orden siguiente:

TITULO II, CAPITULO I, SECCION I – DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. Art. 37 – Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. NO PODRA ESTABLECERSE, PRONUNCIARSE NI APLICARSE, EN NINGUN CASO, la pena de muerte. Para que los dueños del Poder político dominicano muestren algo de respeto y solidaridad con los hombres y mujeres que pierden a sus seres queridos a manos de criminales aferrados a sus exclusivos derechos a disponer de la vida de otros (Los incontrolables que se limpian el trasero con el 37). Sugiero; agregar al punto final del artículo 37, una coma seguida de otra coma, para que diga así: “, pero, de manera absoluta, se establece la pena de cadena perpetua”.

TITULO II, CAPITULO I, SECCION I – de los derechos civiles y políticos. Art. 39 – Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones… etc., etc., etc. En consecuencia (En parte, hago cita con brevísima identificación temática de varios prescritos constitucionales, para seguir su orden):

La Republica condena todo… Ninguna entidad… El Estado debe promover… La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto… Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;

El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.

Hay elegancia en el contenido literario del Art. 39, pero, hace falta que el ESTADO haga algo parecido a lo que nos enseñaron de lo que es “respeto” “cumplimiento” “autoridad”. A las mujeres, les han dedicado una fecha especial que los burlones de ese género humano, han establecido como el “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER” (Burla atroz) a lo interno de nuestra Quisqueya, a las mujeres le crearon el MINISTERIO DE LA MUJER, una entidad unifuncional, violadora del derecho a la igualdad y de muy altos costos y gastos para el erario público (Burla reiterada) a las mujeres les acomodaron en gran reconocimiento a su elevadísima condición y aparente reducido nivel de “inteligencia” una justiciera CUOTA PARTE EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES PORCIENTO (33%) DE PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES POLITICAS Y DE ESTADO (En la práctica, ni llega al 26%) excelente demostración del Derecho a la igualdad y sus artículos

y 5) entre otros. En este contexto, otra burla y violación del Derecho a la igualdad lo constituye el también unifuncional MINISTERIO DE LA JUVENTUD. En honor al concepto de eficiencia y el de racionalización del gasto público, ambos ministerios deben ser clausurados; las mujeres y los jóvenes tienen y siempre han tenido acceso a los servicios de salud, educación, cultura, deporte, justicia, defensa, comunicación, vivienda, etc…

Con la creación del Universo, Dios, estableció la presencia humana en dos géneros; un macho, que denomino Hombre; una hembra, que denomino Mujer y, juntos los dos, tuvieron la misión de propiciar la reproducción humana sin marcar diferencia de mayor o menor en su desenvolvimiento vital. Sugiero; que el Derecho a la igualdad debe ratificarse ampliando y mejorando el alcance de sus postulados de tal forma, que su aplicación sea general en todos los actos y actividades públicas y privadas, en absoluta igualdad de condiciones, cincuenta/cincuenta; renunciar a todo convencionalismo que comprometa a la Republica Dominicana como adherente a la celebración anacrónica y humillante del “día internacional de la MUJER” o “día internacional de la JUVENTUD” y a toda secuela de estas demagógicas marcas sintéticas de la geopolítica criolla.

TITULO III, CAPITULO I, SECCION I – DEL SENADO. Art. 79 – Requisitos para ser senador o senadora. Para ser senador o senadora se requiere ser dominicano/a en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido veinticinco años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos. En consecuencia:

Las senadoras y senadores electos por una demarcación…

Las personas naturalizadas solo podrán ser elegidas al Senado diez años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana, siempre que hayan residido en la jurisdicción que las elija durante los cinco años que precedan a su elección. Sugiero:

En los requisitos para ser senador o senadora, el lapso de residencia en la demarcación territorial debe establecerse en por lo menos diez años consecutivos.

En cuanto a las personas naturalizadas, su elección debe ser veinte años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana y, su residencia en la jurisdicción debe establecerse en diez años consecutivos previo a su elección.

Art. 80. Atribuciones. Son atribuciones exclusivas del Senado:

Solo me referiré al paso 5) Elegir al Defensor del Pueblo, sus y sus…

La historia pasada y reciente sobre la determinación y bravura del Pueblo Dominicano cuando sus autoridades no escuchan, no respetan ni satisfacen sus reclamos, es clara evidencia de que no hace falta la figura de un “Defensor del Pueblo”. El establecimiento legal, operativo-administrativo-financiero de esta entidad, es una ofensa y un irrespeto descomunal a los hombres y mujeres que trabajan y luchan por una Patria sostenible e inspirada en los nobles ideales de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, que cada cuadrienio elige un presidente de la Republica y a los miembros del Congreso Nacional para que actúen como genuinos defensores y representantes del Pueblo Dominicano; esta absurda y mala copia de alguna región de Europa, no tiene lógica en esta media isla; mientras el Pueblo Dominicano sienta que aun vive el CUARTO PODER DEL ESTADO (Prensa escrita y hablada) jamás necesitara de ese compartimento estanco que los políticos criollos auspiciadores bautizaron como “Defensor del Pueblo”. La citada entidad, debe clausurarse totalmente y con ello, la eliminación del paso 5) del Art. 80, especialmente, su consagración constitucional en el TITULO VIII.

TITULO III, CAPITULO I, SECCION II – DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. Art. 81 – Representación y composición. La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera:

Ciento sesenta y ocho diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia. Sugiero: 1 – Reducir la cantidad de diputadas y diputados en virtud de su exagera matricula, a un total general de noventa y nueve (99) miembros sin importar la densidad poblacional y mediante cuota fija por provincia, repartidos a un máximo de tres cada una, con excepción del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago, con un máximo de cuatro miembros cada una. Si cada elección recae en ciudadano/ciudadana de probada calidad y formación humana, lograremos mejorar el rendimiento legislativo a la vez, que obtendremos reducir los cuantiosos costos y gastos que su exagerada matricula actual impacta sobre el erario público. El pueblo dominicano requiere que su representación legislativa la ostenten mujeres y hombres impregnados de verdaderos valores humanos; que tengan fiel conciencia de su rol, que actúen con valor, respeto, honor y disciplina.

1 – Reducir la cantidad de diputadas y diputados en virtud de su exagera matricula, a un total general de noventa y nueve (99) miembros sin importar la densidad poblacional y mediante cuota fija por provincia, repartidos a un máximo de tres cada una, con excepción del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago, con un máximo de cuatro miembros cada una. Si cada elección recae en ciudadano/ciudadana de probada calidad y formación humana, lograremos mejorar el rendimiento legislativo a la vez, que obtendremos reducir los cuantiosos costos y gastos que su exagerada matricula actual impacta sobre el erario público. El pueblo dominicano requiere que su representación legislativa la ostenten mujeres y hombres impregnados de verdaderos valores humanos; que tengan fiel conciencia de su rol, que actúen con valor, respeto, honor y disciplina. Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un uno porciento (1%) de los votos validos emitidos. La ley determinara su distribución. Sugiero: 2- Eliminar por completo esta absurda disposición; es abusiva, manipuladora y contradice el espíritu soberano del voto. En un certamen electoral, el partido, alianza o coalición que no obtenga los votos necesarios para avalar su triunfo en una elección especifica, sencillamente perdió, la voluntad soberana del Pueblo no le favoreció; obtener un UNO porciento (1%) en una población de votantes superior a cinco millones de electores (Por simple ejemplo) no da derecho al “Premio de Ganador”… Es sobrecarga de costos y gastos para el erario público.

Siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinara su forma de elección y distribución. Sugiero: 3 – Eliminar esta disposición por tratarse de una descarada creación de privilegio que en nada altera, ni aporta ningún beneficio a las condiciones de vida de los dominicanos/as residentes en el exterior, pues estos se tienen que ajustar a las normas sociales y políticas de las naciones extranjeras que los acogen y, el Congreso Nacional no tiene ingerencia en la libérrima autoderminacion de cada nación del hemisferio para legislar e imponer condiciones de bienestar o protección a favor de nuestros nacionales en el exterior. Es sobrecarga de costos y gastos para el erario público.

Nota: Los diputados/as suman en total 180 (Pasos 1, 2 y 3) miembros.

CAPITULO II, DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS. Art. 85 – Inmunidad por opinión. Los integrantes de ambas cámaras gozan de inmunidad por las opiniones que expresen en las sesiones. Sugiero: Debe eliminarse este absurdo privilegio en ambas Cámaras; toda opinión que se exprese debe enmarcarse en la verdad y el respeto. La Constitución de la Republica Dominicana no debe consignar ningún tipo de privilegio que marque desigualdad en los derechos de hombres y mujeres, estén o no investidos de autoridad. El pueblo no elige sus autoridades para que abusen del status otorgado.

Art. 86 – Protección de la función legislativa. Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen. El próximo párrafo del Art. 86, ni merece ser citado… Comentario y sugerencia: Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, la palabra cobardía significa “Falta de ánimo y valor” y creo, aunque pareciera asociada a la Protección invocada, esta, debió exhibir y aplicar un tono de alta solvencia moral y autoritaria basada en solemnidad ejemplar. Tal protección proclamada constitucionalmente, le resta prestigio, respeto y credibilidad a una entidad legislativa que delibera y requiere del voto de un miembro marcado por la comisión de un crimen, que por encima de la autoridad represiva legalmente establecida para perseguir y castigar el crimen, la desautorizan y le sacan de la cárcel al diputado/a o senador/a delincuente con el pretexto constitucional de que sea cual sea su crimen “durante la legislatura” tiene que estar LIBRE Y SUELTO; es el colmo del descaro, del abuso de poder, del tráfico de influencia, de la complicidad y manipulación a que se han atrevido llegar los que dicen “representar al pueblo”. Esta infame disposición y toda asociada a su propósito protectivo de conducta impropia, debe eliminarse de nuestra ordenanza constitucional; el crimen en sus distintos ámbitos, solo merece rechazo y castigo ejemplar, la legislatura debe seguir su curso con la ausencia del legislador/a que ha delinquido.

TITULO IV – DEL PODER EJECUTIVO, CAPITULOI – DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, SECCION I – DISPOSICIONES GENERALES. Art. 124 – Elección presidencial. El Poder Ejecutivo lo ejerce el o la presidente/a de la República, quien será elegido/a cada cuatro años por voto directo. El/la presidente/a de la Republica podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la Republica. Sugerencia: La elección presidencial y vicepresidencial debe establecerse cada seis (6) años por voto directo, sin opción a reelección y, por una sola vez de por vida para ambas funciones. Nota 1: En el mejor concepto de equidad, de aprobarse esta sugerencia, al actual presidente y la vicepresidenta de la República, se le debe extender su periodo gubernativo de cuatro (4) a seis (6) años, o sea, sumarle dos (2) años más, tomando en consideración que sus predecesores recientes fueron reelectos. Nota 2: Ningún ciudadano/a que haya ocupado la Presidencia o la Vicepresidencia de la República, nunca más, podrá optar por ninguna de estas funciones.

SECCION II – DE LAS ATRIBUCIONES PRESIDENCIALES. 1) En su condición de jefe de Estado le corresponde: De todos los acápites consignados, solo citare el j) “Conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, de conformidad con la ley y las convenciones internacionales”. Comentario y sugerencia: Todo ciudadano/a que cometa un delito y mediante sentencia pronunciada por un Juez guarde prisión, debe permanecer privado de su libertad por el tiempo que fue condenado en un juicio oral y contradictorio, cuya culpabilidad fue probada y mereció tal sanción. Es un privilegio de mal gusto y es un irrespeto insensato a la administración de J U S T I C I A y a la sociedad dominicana. Debe suprimirse de nuestra carta magna esta ofensa a la social; hiede a troilismo sin Trujillo… (Norte orientador en la mentalidad de algunos “lideres” de la nueva ERA DE LA D E M O C R A C I A manipulada).

SECCION IV – DISPOSICIONES ESPECIALES. Art. 133 – Inmunidad a la privación de libertad. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 80, numeral 1) de esta Constitución, el o la presidente y el vicepresidente de la República, electos o en funciones, no pueden ser privados de su libertad. Sugerencia: Debe eliminarse el privilegio de “inmunidad” en todos los ámbitos de las funciones públicas; la comisión de delito sujeto a sanción, obliga a la autoridad proceder a investigar y castigar sin aplicar criterio discriminatorio; es cuestión de respeto y equidad. El que se gana la confianza de su pueblo y no la sabe VALORAR, que pague su consecuencia…

TITULO VIII – DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. Art. 191 – Funciones esenciales. La función esencial del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos. La ley regulara lo relativo a su organización y funcionamiento. Comentario y sugerencia: Ya he avanzado algo en torno a la temática DEL DEFENSOR cuando aborde lo relativo al TITULO III – CAPITULO I, SECCION I – DEL SENADO. Art. 80. Atribuciones. Ampliando lo anterior y, en ratificación por si, insisto que esta figura constitucional es pura justificación para la creación de privilegio en perjuicio del honor y el respeto de los hombres y mujeres nacidos en la Republica Dominicana, y este pueblo, algún día, se ha de cobrar las barbaridades que seudos dirigentes en la nueva ERA DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA les han propiciado, al impactarlo con los graves daños y perjuicios sociales y económicos que día a día gravitan en el quehacer domestico (Inseguridad ciudadana, inseguridad jurídica, inseguridad fronteriza, abuso de poder, abuso de confianza, confabulación, tráfico de influencia, falsedad, iniquidad; sabrá algo de esto el Defensor del Pueblo? ¿Dónde estaba esa entidad cuando quisieron obligar a la gente a ponerse una vacuna carente de prevención, que no querían introducir en su cuerpo?). La figura constitucional del DEFENSOR DEL PUEBLO es un costoso y muy mal diseñado bulto, que para nada les sirve a los contribuyentes dominicanos y dominicanas; es la gran obra maestra para el engaño y malgastar el dinero del pueblo, en adición a otras entelequias predecesoras. El Estado Dominicano, de igual forma que decreto su puesta en ejecución, debe, con sentido de responsabilidad y en defensa de la racionalización del gasto público, decretar la disolución-liquidación de la entidad EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

Finalmente, deseo recomendar a las autoridades competentes poner más énfasis en la difusión del contenido de nuestra Constitución, especialmente, en las escuelas públicas y privadas; debe ser materia obligada en el periodo de estudio secundario.

Con alta estima y el mayor deseo de aportar algo en la solución posible.

Ricardo Fabián

