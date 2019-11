Inmigrantes luchan por licencias de conducir en Nueva Jersey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK- Un nutrido grupo de inmigrantes y trabajadores de la industria agrícola se manifestaron frente al capitolio en Trenton, Nueva Jersey , en Estados Unidos, para exigir las licencias de conducir.

Los manifestantes alrededor de 500 personas se unieron pidiendo licencias de conducir para los inmigrantes, pues dicen hay una necesidad por la falta de transportación pública.

La consigna de la mayoría fue “manejar sin miedo” para poder hacer su vida en el Estado Jardín.

El evento se llevó a cabo en tiempo donde la legislatura entraba en sección.

“Como madre de tres en Elizabeth, Nueva Jersey se lo difícil que es la vida sin una licencia de conducir. Necesito llevar a mis hijos a la escuela y al doctor, así como a sus juegos de fútbol. No queremos estar temerosos a caer en redadas y hasta la deportación”, destacó Nancy vega miembro de Make the Road New Jersey.

“Llegué a este país con uno o dos años junto a mis padres buscando una mejor calidad de vida y mejor protección de lo que teníamos en México. Con DACA se me han abierto las puertas de una forma que nunca pensé en términos de educación y una carrera profesional”, manifestó Adriana González.

“La semana que viene la Corte Suprema comienza a escuchar los argumentos a favor y en contra del programa. Esto significa que lo puedo perder todo incluyendo algo tan simple como la licencia de conducir”, apuntó Adriana González, beneficiaria de DACA.

La manifestación contó además con grupos variados Como New Jersey Alliance for Immigrant Justice, American Civil Liberties Union of New Jersey, 32BJ, Faith in New Jersey, Make the Road New Jersey, LALDEF y New Labor.

Asi como tambien, Wind of the Spirit, Immigrant Center, Camden Health Coalition, RWDSU Local 262, Casa Freehold, New Jersey Policy Perspective, New Jersey Working Families, NJ-08 for Progress, New Jersey Muslim Lawyer’s Association y CATA-Farm Workers Support Committee.

