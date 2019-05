Inmigrantes en EE.UU dejan trabajos por verificación estatus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK, EE.UU.- Miles de empleadores en los Estados Unidos han recibido más de 570 mil “cartas de no coincidencia” entre el nombre de la persona y el número de seguro social que figura en el Formulario W-2, provocando que los inmigrantes tengan que abandonar sus labores, según reporta el influyente medio The New York Times.

Las misivas advierten de discrepancia entre los registros de la Administración de la Seguridad Social (SSA), el nombre de la persona y los números de seguro social que figuran en el W-2 de un empleado, lo que ha provocado preocupación entre pequeños, medianos y grandes empresarios.

Estas acciones colocan a los empleadores en una situación difícil, debido a que dependen de la mano de obra de miles de inmigrantes para que sus negocios continúen funcionando en una época de alto empleo, dijo la activista y analista en inmigración Carmen Cornejo.

La situación afecta a empleadores hispanos, entre ellos dominicanos, colombianos, mexicanos, peruanos, salvadoreños, entre otras nacionalidades, así como aquellos empresarios anglosajones que emplean a inmigrantes indocumentados para atender sus fincas y recoger cosechas de diferentes productos, se informó.

La SSA suspendió el envío de estas cartas a las compañías en 2012, pero la Casa Blanca reanudó esta práctica en marzo pasado.

El 1 de agosto de 2016 entró en vigor una nueva Ley donde el Departamento de Justicia aumenta de $375 a $539 dólares la multa mínima por la contratación de indocumentados, mientras que la multa máxima subirá de $3,200 a $4,313.

Las leyes federales prohíben la contratación de trabajadores “sin papeles” en EEUU, mientras el Gobierno alienta además a los empleadores a que participen en el programa federal “E-Verify” para confirmar el estatus migratorio de sus empleados.

