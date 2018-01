Iniciativa PRO-RD reconoce a Regidor Loren Girón Villa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La organización Iniciativa PRO-RD, desarrolló en el auditorio Manuel del Cabral, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la octava versión del reconocimiento al Mérito Juvenil, en la que destacó la labor de un grupo de jóvenes en los sectores empresarial, político, deportivo, religioso, cultural, tecnológico y de medio ambiente.

Entre los reconocidos por la institución está el regidor de Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Loren Girón Villa, en el renglón Liderazgo y Servicio Comunitario, por su encomiable labor social en beneficio de los munícipes de Santo Domingo Norte.

La institución reconoció a Girón Villa por sus constantes labores sociales tanto a favor de los niños, como a las jóvenes embarazadas y los envejecientes de Santo Domingo Norte.

Al recibir el pergamino de manos de los diputados Jean Luís Rodríguez y Karen Ricardo Corniel, Girón Villa agradeció el galardón al tiempo que exhortó a los jóvenes a luchar con ahínco por sus sueños y no rendirse hasta no lograr su objetivo.

“Gracias por este reconocimiento el cual me sirve de estímulo para seguir trabajando por todos aquellos que no tienen oportunidades a quienes brindamos nuestra solidaridad inspirado en lo aprendido por nuestro líder ido a destiempo José Francisco Peña Gómez, quien nos dejó por legado ser solidario con quienes menos pueden” significó el joven edil.

Girón Villa quien es concejal del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, en la cual lleva dos periodos como edil, se ha caracterizado por desarrollar una labor social lo que le ha permitido ser reconocido por diversas instituciones.

Recientemente el regidor del PRD desarrolló una amplia jornada de reparto de juguetes en la comunidad de Santa Cruz, en Villa Mella en la que decenas de niños y niñas recibieron un juguete.

El presidente de Pro-RD, Ruddy de los Santos destacó el amplio trabajo del regidor de quien djo ha sido un emprendedor y un exitoso político, que siempre se ha preocupado por su municipio.

Dijo que esta iniciativa busca reconocer el talento, el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes.

“Queremos reconocer el talento, esfuerzo y dedicación a los jóvenes del país, que sirven de ejemplo para la presente y futura generación”, dijo el presidente de dicha entidad,

Añadió que un joven que no participa, que no exige, no es joven.

Entre los reconocidos están además el director del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Rafael Paz; el ingeniero Milton Morrison, el abogado Andrés Lugo Risk, el gerente general del Nuevo Diario, Persio Maldonado; el político Felipe (Fellito) Suberví; y los empresarios Radhámes Martínez y Guillermo Julián Jiménez.

También Luz García, Bolívar Valera, Albert Mena, Anibelca Rosario, Scarlet Hernández, Ricardo Pichardo, Yinette Then Comprés, Juan Carlos Jiménez y Samir Saba.

Además entregó un reconocimiento al Mérito Ciudadano al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez; al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado; directora del Instituto de Auxilios y Viviendas, Maritza López; diputado Rubén Luna; y médico Jesús Feris Iglesias.

