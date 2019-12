Inician la Navidad en los Centro de Atención Integral al adulto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el encendido del árbol navideño, los adultos mayores del Centro de Atención Integral Ciudad Juan Bosch, dieron la bienvenida a la Navidad.

Este elemento decorativo propio de las fiestas navideñas, permanecerá encendido como símbolo de la luz y el calor que debe permanecer entre los hombres y mujeres para que reine la paz, la concordia y el amor.

A ritmo de los villancicos “Cascabel”, “Pastores a Belén” y “Blanca Navidad, los envejecientes celebraron en un ambiente de confraternidad, una de las festividades más esperadas del año, al tiempo que agradecieron las atenciones que a diario reciben en el centro, el cual definieron como su mejor refugio.

“Antes yo vivía como si no estuviese familia, pues me quedaba sola en la casa y no tenía nada que hacer, y mira ahora, estoy en un lugar donde recibo amor, entretenimiento, terapia ocupacional y muchos otros beneficios”, expresó Luisa Acosta, de 66 años, quien recientemente se graduó en el centro, de Artes Manuales.

La señora Olga Vargas Montaño, de 83 años, visiblemente emocionada dijo, “aquí estamos felices, porque, además de darnos alojamiento nos enseñan muchas cosas, antes me quedaba el día entero en mi casa mirando solo paredes, mientras que ahora tengo una vida con mucha diversidad”.

De su lado, Tomás Morales, manifestó: “Nunca había visto esto en el país, que tomaran en cuenta a nuestra población, por eso yo, con mis 82 años, acudo al centro todos los días y además de recibir asistencia, colaboro en todo lo que, pueda y se necesite porque tengo fuerzas y energías, gracias al trato que recibo en este lugar.

El director del centro, Carlos Medina, dijo que la Navidad, es motivo de reencuentro familiar y agradeció a los adultos mayores por permitir que ejecutivos, empleados y todos quienes frecuentan el centro, sean ser parte de su familia”

“El mejor regalo de Navidad no es un arbolito con muchos regalos a sus pies, sino una familia unida, disfrutando de cada uno en el marco de la solidaridad, la compañía y el compromiso y por eso llamo que este espíritu se mantenga todo el año para beneficio de toda la familia, en general y de cada adulto mayor en particular”

Previo a las palabras de Medina, los adultos mayores disfrutaron de un rico chocolate, galletas, marshmello, nueces y otros alimentos propios de la Navidad.

El centro fue decorado con un hermoso árbol navideño y adornos alusivos a la época, mientras los adultos mayores se deleitaban cantando y bailando al ritmo de las canciones

