Inician funciones obra familiar “El planeta de la ciencia mágica”

Durante 75 minutos, esta obra divertida, educativa e interactiva, le ofrece una historia llena de magia, ciencia y diversión al público familiar. Durante este mes de abril, la obra será presentada los sábados y domingos, a las 4:30 p.m., en Chao Café Teatro.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A casa llena estuvo el gran espacio de Chao Café Teatro, donde los infantes, sus padres y familiares se dieron cita para disfrutar esta obra que cuenta la historia de los hermanos Cindy y Pablo, quienes tienen gustos aparentemente muy opuestos: ella es una ávida estudiosa de la ciencia; mientras que él es un soñador enamorado de la magia.

Durante la obra, Cindy y Pablo emprenden un viaje para lograr que Sglinder, un nuevo amigo que apareció mágicamente, vuelva a su hogar. Lunática (la científica), Silencioso (mago/ilusionista), El malvado Hugo y la abuela Dorotea completan el cuadro de personajes de esta maravillosa historia.

“Magia en vivo, interacción con el público, experimentos científicos, colaboración, trabajo en equipo, fe, imaginación, lógica… todos estos temas y más se conjugan en este divertido y educativo espectáculo”, dijo Ramón Santana, al darle la bienvenida a los presentes.

Asimismo, recordó que esta comedia familiar tuvo una larga y exitosa gira por los más importantes teatros de Caracas, Venezuela y que, en 2015, fue premiado internacionalmente en el Festival Imaginarios de Las Artes por su musicalización (Jan Vidal, Ramón Santana), y dirección (Ramón Santana)

Un elenco profesional

El elenco de esta obra que deleita a grandes y chicos está encabezada por Fidia Peralta y Jey Rossel (mago profesional), quienes interpretan a la científica y al ilusionista, respectivamente; el malvado Hugo es interpretado por el comediante Fernando Pucheu y la abuela Dorotea por Esmeldy Chávez, quien además hace otros personajes.

Mientras que el elenco juvenil está integrado por Dennis Polonio y Shanel Valois, quienes hacen el papel de Cindy y Pablo. El personaje de Sglinder es interpretado por el carismático actor, Carlos Báez Naveo.

Con la dirección general de Ramón Santana, Apoloniuss Producciones se une a “Magia de Verdad” (Jey Rossel) para ofrecer un espectáculo inolvidable original de Luis Guillermo Oviedo. Todos los personajes son caracterizados por el diseñador Joseph Bryan Rosario.

Agradecimientos:

Los productores Ramón Santana y Jey Rossel agradecieron a sus patrocinadores, quienes hacen posible que espectáculos con este compromiso se hagan realidad. Son ellos: Banco Popular, Kaba Consulting, Plan LEA del Listín Diario, Get Away Nail and Beauty Bar, Óptica CMC y Producciones C&F (Cambio y Fuera).

Las boletas

Siguen a la venta en la página web www.chaoteatro.com, y directamente en la boletería de Chao Café Teatro (4to. piso de Ágora Mall). Los suscriptores del Listín Diario cuentan con 10% de descuento a través del Plan LEA

Para más información visita la página web del evento: http://www.elplanetadelacienciamagica.com

