Inician construcción puente peatonal y motorizado en autopista 6 de Noviembre

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, dejó iniciados este jueves los trabajos de construcción de un puente peatonal y motorizado en la autopista 6 de Noviembre, cuyo monto asciende a unos 60 millones de pesos aproximadamente.

La obra, cuya demanda comunitaria fue canalizada por la Primera Dama, Raquel Arbaje, será erigida frente al estadio deportivo de las comunidades Villa María y Concepción, pertenecientes al distrito municipal El Carril, provincia San Cristóbal.

De esa manera, se da cumplimiento a un reclamo comunitario que data de hace más de 15 años, y que busca reducir los niveles de peligrosidad que representa para cientos de personas de comunidades circundantes, incluidos niños que realizan sus prácticas deportivas en el play ubicado justo al frente.

Ascención, al encabezar el acto en que se anunció el inicio de la obra, dijo que ese reclamo no debió esperar tanto tiempo para que las autoridades lo tomaran en cuenta y sea considerado como una prioridad, debido a que los niños que practican deportes en el play se exponen en peligro al tener que cruzar una de las vías más peligrosas que tiene República Dominicana.

Al respecto, consideró que no tienen excusas los que durante muchos años tuvieron la responsabilidad y no lo hicieron, pero reconoció que las actuales autoridades “debimos empezarlo desde que llegamos “.

“Hoy quiero sentir vergüenza por lo que autoridades debieron haber hecho y no hicieron; porque esto, señores, no es un asunto para estar esperando el tiempo que ha habido que esperar”, expresó.

Dijo que como parte de esa continuidad él no solamente se siente avergonzado, sino también responsable “por la indolencia de quienes hemos tenido determinadas responsabilidades públicas. No hemos asumido la realización de obras como esta, que no conllevan muchos recursos económicos para el país ni para las instituciones”.

Sostuvo que República Dominicana es un país pobre, que en verdad no tiene todos los recursos para todas las necesidades que requiere la nación, pero que cuando se administran los recursos de manera correcta y se establece lo que es prioridad, ”esto es más que cualquier cosa, porque esto representa la posibilidad de salvar vidas”.

El ministro de Obras Públicas pidió a los contratistas de la obra poner todo el empeño y dedicación y esfuerzo para que la misma se construya en el menor tiempo posible.

“Esta es una obra que quizás se haga entre 50 y 60 millones de pesos que no deja de ser importante, pero no representa nada comparado a lo que va a constituir de salvar vidas de niños, de adultos y de todos los que tengan la necesidad en algún momento de tener que cruzar la autopista 6 de Noviembre”.

Dijo que no solo peatonal, sino también motorizado. Dijo que este es un país subdesarrollado, y que cualquier acción que se vaya a tomar en cuanto a construcción de vías, sino se toma en cuenta al motoconcho, al mototaxi, a los deliverys, y otras tantas subespecialidades, serán iniciativas truncas, porque dejarán de contemplan más del 60% de lo que es el parque vehicular en el país.

La gobernadora provincial, Pura Casilla, refirió que hace un tiempo acudió a El Carril a entregar un parque, oportunidad en que un grupo de deportistas aprovechó para pedir la construcción del puente, “y hace más de una semana nos llamaron del MOPC para informarnos que hoy se daría el primer palazo para esta obra tan significativa y tan importante para esta comunidad”.

Miguel Ángel Peña, alcalde de El Carril, dijo que ese puente es una demanda que tiene más de 15 años de los niños y sus dirigentes deportivos.

Dulcilenny Corporán, quien habló en nombre de la comunidad, afirmó que el presidente Luis Abinader se ha comprometido con el trabajo de las diferentes comunidades para que se puedan solucionar los problemas en lo que se refiere a construcción de obras.

Ángel María Jáquez, en representación de las ligas deportivas, dijo que fue la primera dama, Raquel Arbaje, quien tomó la iniciativa de recomendar se construyera el puente peatonal, en beneficio de los niños que practica deportes en el play, así como de las distintas comunidades.

La bendición de la obra estuvo a cargo del sacerdote Samuel Casilla, de la parroquia María Reina de la Paz.

También asistieron a la actividad los viceministros de Fiscalización y Supervisión del MOPC, Roberto Herrera, y de Mantenimiento Vial, Mélito Santana; el director de la Comipol, general Rafael Vásquez Espínola; la directora de Programas Sociales de Obras Públicas, Yasmina Veras; el alcalde de San Cristóbal, José Montás; el ex senador Antonio Rosario; diputados Frank Junior Guerrero y Margarita Tejeda; alcalde de El Carril, Miguel Ángel Peña; alcalde de Quita Sueño de Haina, Antonio Brito, entre otros.

