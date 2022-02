Inicia vista pública sobre reglamento busca aplicar ITBIS a servicios digitales de proveedores extranjeros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo llamaron a las personas interesadas en realizar sus comentarios, sugerencias y observaciones sobre el proyecto de reglamento que regula el procedimiento para la aplicación del ITBIS a los servicios digitales captados en la Republica Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior, a participar en la vista pública convocada.

En un comunicado, la DGII informó que la convocatoria a consulta pública inició este martes y tiene una duración de veinticinco días hábiles, por lo que culminará el lunes 21 del próximo mes de marzo.

Para participar en el foro, informó que se debe acceder de manera digital en foro en línea de la DGII en la categoría “Publicaciones”, luego cliquear en “Foro de Contribuyentes” y seguir las instrucciones eligiendo el documento de su interés.

Asimismo, también estará disponible en la página web de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, acompañada de los documentos que las fundamenten y remitidas al correo electrónico iconsultoriajuridica@consultoria.gov.do o depositadas en el cubículo de recepción de correspondencias de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en el área de recepción del Palacio de la Presidencia.

La entidad explicó que pagarán este ITBIS los prestadores de servicios no domiciliados ni residentes en en país que desde el extranjero prestan servicios utilizados, consumidos o captados en el territorio nacional, tales como Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, DiDi, Uber, Expedia, Airbnb, Indriver, entre otros.

Aclaró que los usuarios dominicanos que contraten o consuman uno de los servicios que ofrecen los proveedores internacionales antes mencionados, no deberán pagar el ITBIS, sino el proveedor internacional respecto a su servicio de intermediación (comisión).

La DGII indicó que esos servicios digitales deben pagar el referido impuesto “porque conforme al principio del destino en el caso del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios, cuando grave el consumo de servicios y bienes intangibles objeto de comercio internacional está diseñado para asegurar que dicho impuesto se aplique en la jurisdicción fiscal donde se produce el consumo o captación final, lo que mantiene la neutralidad del sistema”.

Sostuvo que este proyecto reglamento alcanza a todos los servicios digitales brindados a través del internet que sean utilizados, consumidos o captados en el país y sean

y sean prestados por sujetos no domiciliados ni residentes en República Dominicana, lo cuales están alcanzados por el ITBIS.

Asimismo, señaló que los dominicanos no podrán pedirle a esos proveedores que emitan factura con comprobante fiscal a partir de la publicación de este decreto, debido que el proveedor internacional, mientras no constituya establecimiento permanente en la República Dominicana, no estará sujeto a las formalidades de facturación.

Indicó que entre los servicios digitales que quedarían sujetos a la recaudación del ITBIS están la publicidad en línea, intermediación en línea (comisión), los de transmisión de datos, streaming, entre otros.

Los proveedores internacionales tributarán de manera virtual, presentando el ITBIS mediante una declaración especial que deberá ser liquidada antes de los días 20 de cada mes.

La DGII describió los servicios digitales como aquellos servicios que se ponen a disposición del usuario a través del internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios mediante accesos en línea y que se caracterizan por ser esencialmente automáticos y no viables en ausencia de la tecnología de la información.

