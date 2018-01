Inicia recorrido de Vladimir Guerrero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- AILA.- Vladimir Guerrero pisó suelo dominicano con el grado de inmortal por primera vez a la tarde de este domingo en vuelo privado proveniente de Nueva York y a las 3.41 inició el recorrido que lo llevará hasta su natal Don Gregorio, en un marcha que toca la Plaza la Trinitaria, la plaza Juan Barón, los Bajos de Haina y San Cristóbal.

A su llegada estuvo acompañado de familiares y colaboradores, fue recibido en la pista de la terminal aérea por los ministros Danilo Díaz (Deportes), y Francisco Javier García (Turismo), así como del presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejía Oviedo.

Gran recibimiento en República Dominicana a Vladimir Guerrero, el tercer dominicano que ingresa al Salón de la Fama del Béisbol https://t.co/ozbcdJ59Lc pic.twitter.com/0vlNof9AYW — CNN en Español (@CNNEE) 28 de enero de 2018

El ex jugador de inmediato bailó con integrantes del ballet folklórico de Turismo.

“Me siento contento por este recibimiento. Siempre cuando salí del país me concentré en poner la Bandera Dominicana en alto”, expreso Guerrero en una rueda de prensa.

Cientos de personas llegaron a la terminal para recibir al ex jugador y hacer el recorrido por calles del Gran Santo Domingo antes de llegar a una fiesta en el parque Eugenio María de Hostos.

“Gracias al pueblo dominicano por tanto apoyo. Duré 8 meses con los Dodgers en 1993 y no me firmaron, cuando Montreal me firmó en mi pueblo hubo gente que dijo que yo no duraba tres meses, pero Dios quiso otra cosa”, dijo Guerrero.

