Inicia la IV reunión del consejo asesor de la OEI en República Dominicana.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Ha iniciado la IV Reunión del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), un evento que reúne a más de 30 especialistas de alto nivel de toda la región, con una extensa agenda de trabajos con el objetivo de dar seguimiento a las demandas y a los retos que enfrenta Iberoamérica en materia de educación y transformación digital.

El fin es para trazar propuestas de políticas públicas que impulsen la región a cumplir con las metas que se enmarcan no solamente en la agenda iberoamericana, pero también en la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

El acto inaugural fue encabezado por el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, quien dio las palabras de bienvenida a las actividades, informando que, con la llegada de la pandemia, más del 40% de la región de América Latina no tenía conectividad en sus casas.

“Un modelo híbrido es cuando todo niño y niña tiene atención presencial y virtual. Para construir un modelo híbrido el Consejo Asesor divide los trabajos en tres fases: la vuelta a la educación presencial, evaluar las pérdidas de aprendizajes junto a un sistema de recuperación.” Expresó Jabonero.

Al dar la bienvenida a los participantes a nombre del gobierno y el pueblo dominicano, el ministro de Educación de la República Dominicana, doctor Roberto Fulcar, esbozó los principales pilares del nuevo modelo educativo “Educación para Vivir Mejor” que se impulsa en el país.

Destacó la transformación de liceos de salida general en politécnicos, el inglés como segunda lengua, el cierre de la brecha digital con la entrega de dispositivos electrónicos, las Cátedras Ciudadanas, la entrega de 9 millones de libros de textos tras ocho años de ausencia de las aulas de este imprescindible material educativo, la formación y capacitación docente, amplias políticas de inclusión y una visión de empleabilidad del sistema educativo preuniversitario.

Roberto Fulcar señaló que los modelos educativos de muchos países, especialmente en América Latina se quedaron anclados en el pasado y por ello les resulta muy difícil lograr calidad de la educación. “Esos viejos modelos ya no son pertinentes, no funcionan, porque siguen tributando a una educación ingenua que no impacta en la vida de las personas y no contribuye al éxito de las nuevas generaciones”, afirmó el ministro Fulcar.

La reunión inició con las intervenciones del secretario general de la OEI Mariano Jabonero, de su secretario general adjunto Andrés Delich y del presidente del Consejo Asesor Otto Granados.

Miembros del Consejo Asesor, como Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC), abordarán el tema de la vuelta a clases presenciales y los modelos híbridos en este contexto del retorno a la nueva normalidad.

Como parte del programa regional de transformación digital en educación de la OEI y su estrategia para contribuir con la digitalización educativa que encara la región con miras al periodo de pospandemia, Mariano Fernández Enguita, Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, abordará el tema de gestión de la Innovación y transformación digital.

Con la presentación de la invitada especial Gina Magnolia Riaño, Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) se abordará el tema de la reducción de las brechas digitales en la tercera edad, con el fin de combatir la soledad que enfrenta la población mayor en la región en el contexto de pandemia, una temática poco discutida, pero sumamente importante para la promover la reducción de las brechas sociales en la región, un compromiso que hace parte de la agenda de la OEI a partir de una alianza conjunta con la OISS.

El Consejo Asesor de la OEI es el máximo órgano de consulta y asesoramiento sobre las políticas y estrategias a desarrollar por la organización, conformado por reconocidos expertos del ámbito académico y educativo en Iberoamérica. Dentro de sus funciones están, entre otras, articular la participación de expertos e investigadores del más alto nivel en materia de educación para que contribuyan al desarrollo y cualificación de la actividad de la OEI a distintos niveles; generar informes de seguimiento y de consulta sobre materias de especial relevancia y promover espacios de diálogo y debate para fortalecer iniciativas de cooperación lideradas por la organización.

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 18 oficinas regionales, además de su Secretaría General en Madrid.

