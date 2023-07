Inicia la cuenta regresiva para que el presidente Abinader diga al país si va o no por la reelección

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Este lunes 17 de julio comienza la cuenta regresiva de un mes para que el presidente Luis Abinader le diga al país si decide o no buscar un segundo mandato de cuatro años al frente del Estado dominicano.

Falta exactamente un mes para el 17 de agosto, fecha límite para que el gobernante les diga a los dominicanos si va o no, aunque muchos alegan que no hay que ser muy experto en política para adivinar la decisión que tomará el mandatario.

El 17 de agosto es el límite para que los partidos políticos entreguen a la Junta Central Electoral (JCE) el listado de sus aspirantes a candidatos, para el método de elección que se efectuará el próximo mes de octubre.

De acuerdo con la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en su artículo 50, los partidos tienen hasta 45 días antes de las primarias para entregar la lista de los precandidatos y precandidatas en la JCE. Esta fecha cae el jueves 17 de agosto.

El pasado mes de junio, el vocero de la Presidencia de la República, Homero Figueroa, indicó que el presidente Abinader se encuentra en un proceso de reflexión sobre la decisión de si se presenta o no a la repostulación, para lo cual todavía tiene un mes para decidir.

«El presidente se encuentra en el natural proceso de reflexión para toda persona que se encuentra en el predicamento de tomar esta importante decisión, así que todos estamos a la espera de lo que vaya a decidir el presidente de la República, antes del vencimiento del plazo. No hay una decisión todavía», dijo el vocero en ese momento.

La familia

Durante una entrevista en el programa Esta Noche Mariasela, con la comunicadora Mariasela Álvarez, Luis Abinader le dijo al país que dos de sus tres hijas y hasta la propia primera dama, su esposa Raquel Arbaje, rechazaría que el mandatario busque un segundo mandato administrando los destinos nacionales.

“Si someto esa votación en mi casa, está Raquel y nuestras tres hijas, ahí sacaría un voto nulo, o sea que no votaría y tres en contra (…) una que no, que no vota, que dice que lo que yo haga y dos están en contra, bueno dos y Raquel”, manifestó el presidente.

Pese a que dijo que no le gusta el poder, afirmó que siente pasión, patriotismo, o quizás hasta una obsesión por mejorar el país, por lo que aseguró que será antes de finalizar agosto cuando dé a conocer su decisión con relación a la reelección presidencial.

«Es una decisión muy difícil y que tiene su pro y obviamente como todo tiene su contra, yo obligatoriamente tendré que decirlo, hay una fecha límite antes de agosto tendré que decirlo”, expresó.

El PRM

De acuerdo a las mediciones de varias firmas encuestadoras, dentro de las filas de su partido, el Revolucionario Moderno, el mandatario parece no tener oposición para que sea nuevamente el candidato de la organización oficialista, pues solo los dirigentes Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, con aspiraciones, han expresado públicamente que lo enfrentarán en una interna, aunque estos todavía no han inscrito sus precandidaturas.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprobó el pasado mes de abril elegir a su candidato presidencial para las elecciones de 2024 bajo la modalidad de primarias cerradas, lo que indica que si el gobernante decide presentarse deberá figurar en el listado a entregarse a más tardar el 17 de agosto ante el órgano de comicios.

A pesar de que el presidente no ha expresado que buscará un nuevo mandato, ya dentro de las filas perremeístas se han juramentado varios movimientos de apoyo, como son: Tiempo de Abinader, Más Cambio y otros.

El Gobierno

También, varios ministros y directores generales de su administración, incluyendo el ministro administrativo de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, han realizado diversos actos promoviendo la reelección presidencial.

“El gobierno del presidente Abinader merece cuatro años más”, dijo el funcionario en su momento.

Dentro de los funcionarios que promueven más activamente la reelección de Abinader, figuran Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas; Víctor (Ito Bisonó), ministro de Industria y Comercio; Josefa Castillo, superintendente de Seguros; Franklin García Fermín, de Educación Superior y otros importantes miembros del tren gubernamental.

Además, también ha sido notoria la promoción de la reelección en los predios del Congreso, incluyendo a los presidentes de ambas cámaras legislativas; Eduardo Estrella del Senado y Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados.

