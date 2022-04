Inicia la Copa Banreservas de Fútbol Playa en Puerto Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- La Federación Dominicana de Fútbol inauguró el Torneo Invitacional de Fútbol Playa Copa Banreservas, que se disputa los días 14, 15 y 16 de abril en Playa Long Beach de Puerto Plata. En el evento participan cuatro clubes de distintos puntos del país, Atlético Romana Jr; FC Rodríguez García de Nagua, CDR 5 de Abril de San Cristóbal y el anfitrión La Gallera FC.

El público puertoplateño y sus autoridades brindaron un buen recibimiento a los protagonistas de este vistoso torneo del beach soccer nacional.

Este jueves se disputaron los dos primeros compromisos por la tarde. A primera hora, 5 de Abril derrotó cuatro por tres a FC Rodríguez García. Los tantos del conjunto sancristobalense fueron anotados por Aquiles Beriguete, Yan Carlos Lluberes, Pedro Núñez y Welvin Sánchez; mientras que por los derrotados se hicieron presente en la pizarraVíctor Merejildo, Antoneris Santos y Hansel Cortorreal.

En el otro partido de la velada inaugural, Atlético Romana Jr. superó cinco goles por cuatro co

n emocionante final incluido al local de La Gallera FC. El capitán de La Romana y miembro de la Sedofútbol de arena, Miguel Moreta marcó en par de ocasiones, Eliezer Nieves, Wander Medina y Joel Castro completaron las dianas. Por los anfitriones, José Rubirosa, Jorge Luís Bautista, Luís Manuel Otete y el guardameta de La Romana, José Miguel en propia puerta.

La contienda continuará este viernes 15 de abril en el mismo escenario con doble cartelera, mañana y tarde. A las 9:00 AM abrirán CDR 5 de Abril vs Atl. Romana Jr. y seguidamente a las 10:00 AM chocarán La Gallera vs FC Rodríguez García.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde del municipio Puerto Plata, Diómedes Roque García, así como la visita del ministro de Turismo, David Collado, quienes manifestaron un espaldarazo a la Fedofútbol y al fútbol playa del país.

La Fedofútbol también agradeció a Banreservas, Presidente y Gatorade por el patrocinio de esta actividad, lo que marca el inicio de una relación a futuro en pro del balompié nacional.

Este torneo sirve de preámbulo al Torneo Nacional de Clubes de Fútbol Playa que la Dirección de Desarrollo de la Fedofútbol tiene planificado llevar a cabo desde mayo hasta septiembre de 2022.

Relacionado