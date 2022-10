Inicia Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud

Comparte esta noticia

“Navegando en la imaginación” es el lema de la edición número 13 de este festival, que fue inaugurada con el espectáculo “Ratones”, de la agrupación La Escalera de Tijera, de España, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Festival Internacional de Teatro Para la Infancia y la Juventud (FITIJ-RD 2022), inició con la presentación del espectáculo “Ratones”, de la agrupación española La Escalera de Tijera, una pieza inspirada en la fábula “El ratón de ciudad y el ratón de campo”, de Esopo.

La presentación fue realizada a casa llena en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde Basilio Nova y Ana Jiménez Grullón, productores del evento afirmaron “con doce anteriores y exitosas ediciones consecutivas y con el lema ¡Navegando en la imaginación!, este festival se establece como el principal acontecimiento teatral para toda la familia en el país, y como uno de los más importantes de América Latina y el área de Caribe”.

“Aún tenemos cupos disponibles que pueden ser aprovechados por los colegios que deseen poner a sus alumnos en contacto con obras producidas y pensadas para niños, niñas y jóvenes, las que contribuyen con su educación integral, promueven buenos y positivos mensajes y desarrollaran al gusto estético de los jóvenes espectadores”, indicó Basilio Nova.

“Nos alegra decir que tenemos 13 años presentando el mejor teatro para toda la familia. Por eso, invitamos a las instituciones, públicas y privadas a adquirir los cupos disponibles y los donen a escuelas públicas que desean que sus estudiantes disfruten las obras, pero que no pueden pagar las entradas”.

Hasta el próximo domingo 30 de octubre, la décima tercera edición de este festival se desarrollará cumpliendo con su principal objetivo “que es presentar teatro de calidad, divertido, moderno y sorprendente, para el más exigente de los públicos: los niños, niñas y jóvenes”, indicaron sus productores.

Cartelera

Los espectáculos serán presentados por agrupaciones que llegarán desde Colombia, Cuba, España, Turquía y República Dominicana, como país anfitrión.

Basilio Nova dijo que el evento cuenta con una programación conformada por ocho magníficos espectáculos teatrales para el público familiar y escolar a cargo de importantes compañías de Colombia, Cuba, España, Turquía y de República Dominicana, como país anfitrión, de las que se realizarán treinta funciones cargadas de alegría, ilusión y mucha diversión para toda la familia.

Este jueves 20 de octubre, a las 10:00 a.m., y 10:30 a.m., nueva vez será presentada la obra “Ratones”, en la Sala Ravelo. El viernes 21, la función solo será a las 10:00 a.m. El domingo 23 de octubre, será a las 6:30 p.m., en Nova Teatro.

En la Sala Aida Bonelly del Teatro Nacional, este jueves 20, a las 10:30 a.m., será presentada la obra “El secreto de Kawasaki”, de la compañía Teatro Marcano. A esa misma hora, pero en Chao Teatro, ubicado en Ágora Mall será presentada la pieza “El rey que se enamoró de la luna”, de la compañía Espacio T, de Colombia.

La obra “El secreto de Kawasaki”, volverá a escena este viernes 21, a las 10:30 a.m., y a las 11:45 a.m., en la Sala Aida Bonelly.

“El rey que se enamoró de la luna”, volverá a Chao Teatro, a las 10:30 a.m. En el Centro Cultural de España, la agrupación española La Escalera de Tijera, presentará una versión innovadora de la obra “La Celestina”.

El sábado 22, las familias podrán ver la obra “El rey que se enamoró de la luna” y el domingo 23, la pieza “Ratones”. Ambas funciones serán a las 6:30 p.m., en Nova Teatro, sede de Cúcara-Mácara, ubicado en la calle Benigno Filomeno de Rojas No. 54, en la Zona Universitaria

Lugar de las funciones

El FITIJ se realizará de manera simultánea en las Salas Ravelo y Aida Bonelly de Díaz, del Teatro Nacional; en Chao Teatro, Teatro Guloya y en Nova Teatro.

También, está presente con funciones especiales en espacios alternativos del Instituto Iberia, de Santiago de los Caballeros; el Centro Cultural de España, en el Distrito Nacional; así como en otros auditorios y salones multiusos de varios centros educativos.

Funciones para público general en NOVA Teatro

Las funciones para el público escolar se llevan a cabo de lunes a viernes, a las 10:00 a.m. y 10:30 a.m.

Por ser ésta una actividad sin fines de lucro y para garantizar el disfrute del gran público, las entradas a las funciones para la audiencia escolar, de lunes a viernes, serán a RD$400.00 por estudiantes; y los sábado y domingo, el costo de las boletas es de RD$500.00 por persona.

Para mayor información, reservación y compra de entradas pueden llamar al teléfono 809 634-0802 o al WhatsApp 809 969-9989; también escribiendo al correo teatrocucaramacararepdom@gmail.com o directamente en el sitio Web www.teatrocucaramacarard.con haciendo clic en el botón boletería, o a través de las en @novateatro @cucaramacarard.

Relacionado