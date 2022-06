Inicia este miércoles en el caso de la viuda Rosario Germosén.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El caso de la viuda Rosario Germosén, llega desde Santiago a la Suprema Corte de Justicia en un intento de encontrar Justicia en los estamentos supremos.

Rosario Germosén, fue despojada de un inmueble adquirido por su esposo con mucho sacrificio y dejando miles de deudas y el inmueble lo disfruta unos desaprensivos.

Germosén apeló una dudosa sentencia evacuada por la segunda sala en la Justicia de Santiago compuesta por más de tres jueces, quienes tienen honra negativa en sus funciones como la califican los ciudadanos de Santiago de los caballeros, una cargada sentencia de los errores garrafales, del manejo de la prueba emitida a favor de los desaprensivo, obviamente favoreciendo a lo más bajo y dañando la imagen del sistema judicial y la abnegación de justicia.

Rosario Germosén, tuvo que salir del país presionada por lados oscuro en Santiago, quien recibía todo tipo de amenaza para que dejara el caso, lo cual tuvo que salir casi en forma de exiliada de nuestro país.

Germosén, se ha llenado de valor para ver si encuentra Justicia y se pueda encarcelar a estos desaprensivos, quienes cometen todos tipos de fechoría en contra de sus víctimas.

“Quiero expresar por esta nota de prensa, que me han faltado fuerza para luchar pero no me rendiré ante esta estafa, que me cuesta todos los meses pagar en un banco aquí en Estados Unidos, producto de que esos ladrones y su poder político me despojaron de un bien o inmueble que hoy pago deuda y ellos cobran los alquileres de los aptos que construyó mi esposo Germosén y a él morir falsificaron su firma he hicieron acto de venta y se adjudicaron el edificio y tuve que salir del país con todas las amenazas y temor que me matarán a mí y a mis hijas, he pasado de todo pero no voy a tirar la toalla creo en los jueces de la Suprema, creo que encontraré justicia”, dijo Charo Germosén.

Cabe de destacar, que los nombrados desaprensivos responden a los nombres de Francisco y Carlos Domingo Rodríguez Hernández, quienes le han hecho un calvario a la familia Germosén sin encontrar quien les ayude a recuperar sus bienes y hasta están sin casas.

Según una fuente sobre el caso se mencionan que la oficina de Pedro Brito hermano de Domínguez Brito aspirante a la presidencia de la República.

Se espera que este caso la justicia haga lo justo y que la verdad sea exhibida como al medio día, que resplandece y se exhibe.

