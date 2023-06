Inicia este jueves el US Open; Rahm busca segundo major

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES (EE.UU.).- El español Jon Rahm, campeón del Masters de Augusta, busca su segundo ‘major’ del año en el Abierto de Estados Unidos, un torneo que comienza este jueves en el Country Club de Los Ángeles y que pondrá a prueba a los golfistas en un campo especialmente duro.

Junto a Rahm, el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del ránking mundial, encabeza la lista de candidatos, a la que siempre puede sumarse alguna que otra sorpresa. El inglés Matt Fitzpatrick defiende título después de haberse impuesto en Boston en el torneo de 2022.

La edición número 123 del Abierto de EE.UU. dejará en segundo plano por unos días la polémica ocasionada tras la unión del PGA Tour, el DP World Tour y el controvertido LIV Golf saudí y se podrá volver a ver en acción a los mejores golfistas del mundo peleando contra un par del campo marcado en 70 golpes.

Un recorrido que castiga

El Abierto de EE.UU. regresa a Los Ángeles después de 75 años y lo hace en un campo muy complicado que, por primera vez en mucho tiempo, pone de acuerdo a muchos expertos en que quizás por ello se vea a un campeón sobre par.

Obliga a ser muy técnico, encontrar las calles y evitar el altísimo ‘rough’ que ha diseñado la Asociación de Golf de EE.UU. (USGA) en un campo donde literalmente desaparecen las bolas.

Ha recibido múltiples elogios por parte de quienes lo han probado en los días de prácticas y parece que además será muy agradecido en cuanto a la realización televisiva por las impresionantes vistas que ofrece.

El recorrido norte del Country Club de Los Ángeles cuenta con ‘vecinos ilustres’ cuyas mansiones lindan con los límites del campo. Por ejemplo, entre esas residencias de lujo aparece la famosa Mansión Playboy.

Rahm quiere otro ‘grande’

El objetivo que Rahm se marcó para 2023 de ganar dos ‘majors’ sigue vivo. Tras imponerse en Augusta y fallar en el campeonato de la PGA, este Abierto de EE.UU. aparece como una gran oportunidad y además es un torneo que ya conquistó en 2021 en Torrey Pines, también en California.

Rahm cree que llega en buen momento a esta cita.

«Me gustaría pensar que sí. Desde luego mi confianza en mí mismo es la misma. No he jugado mi mejor golf en los dos últimos torneos. En realidad, jugué muy bien el Memorial y simplemente no pude meter los ‘putts’ que necesitaba para hacer rondas bajas. Obviamente el PGA fue duro», manifestó este martes en una rueda de prensa.

Relacionado