Ingrid Gómez insta a apostar por un contenido valioso en la era digital, más allá de la “viralidad”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La reconocida comunicadora y productora de televisión, Ingrid Gómez, instó a todos aquellos que poseen contenido de valor a dejar de lado la corriente unidireccional de la “viralidad” y sumarse a la multiplicidad de plataformas de comunicación, con el objetivo de llevar información relevante a una audiencia ávida por recibir conocimiento.

Enfatizó que en todos los segmentos sociales existen personas ansiosas por consumir contenido valioso, y justo por eso invita a desechar la idea de que lo bueno o educativo no vende.

«La realidad es que en todas las esferas sociales, incluso en las más populares, existen individuos que necesitan y desean contenido valioso. Nosotros debemos seguir apostando por ofrecerlo. No nos sumaremos a la creación de contenido viral por morbo, dañino o con chismes absurdos», añadió.

Al ser entrevistada por la comunicadora Julia Muñiz Subervi, en el programa “La Saga” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ingrid subrayó que un mensaje poderoso que contribuya a la educación puede conectar con la audiencia independientemente de la plataforma o temática utilizada; ya sea a través del humor, las emociones, relatos, actualidad o noticias.

«Creo que he sobrevivido cuando en algún momento todos decían que estaba loca. Comencé tarde en horarios nocturnos y en televisión por cable, pero actualmente todo está funcionando. Se trata de mantener firme el propósito de aportar. Siento que cuando uno siembra, uno cosecha. Toma tiempo, pero es posible», expresó la coach.

También, destacó que la transformación digital es una realidad irreversible y que aquellos que deseen seguir siendo productivos y generar un impacto positivo en la sociedad deben sumergirse en la comprensión de la importancia de las múltiples plataformas de comunicación.

“Mujeres al Borde”

Después de residir durante 8 años en Puerto Rico con su familia, Ingrid regresó a su país natal y decidida a empezar de nuevo a los 40 años, en un momento en el que el mundo migraba hacia plataformas online. A pesar del reto, ella vio esta transición como algo sumamente interesante, pues siempre se ha considerado una emprendedora nata.

«No temo a los cambios ni a los procesos, soy muy proactiva. Cuando me fui, lo hice con entusiasmo, disfruté enormemente esos 8 años. Y al regresar, lo hice con el mismo entusiasmo, diciéndome: ‘Bien, vamo’ al mambo’ y vengo ahora con algo que es mi sueño», expresó.

Ingrid compartió que en aquel entonces deseaba orientar su comunicación hacia un propósito más profundo, no solo para entretener a la juventud de manera sana, sino también para acompañar a las mujeres en su camino, tal como hubiera deseado tener apoyo en sus propias experiencias.

Destacó que las mujeres a las que se dirige en su programa “Mujeres al Borde” son aquellas que, en lugar de solo preocuparse, están ocupadas en su crecimiento personal, entendiendo la importancia del empoderamiento desde el corazón, no desde la vanidad.

«Una mujer al borde es una mujer esperanzada, cultivada, y en constante preparación. Sabemos que una mujer que está bien, enfocada y segura de lo que quiere, será una mejor madre, esposa y miembro de la familia. Finalmente, somos una parte vital de la sociedad», enfatizó.

«Hay muchas preocupaciones, por supuesto. Existen temas que me preocupan y que me mantienen activa, como el de las mujeres maltratadas y la violencia intrafamiliar, problemas que son una realidad a nivel mundial, y en los que nosotros no somos la excepción», añadió.

Subrayó que la República Dominicana es un país profundamente arraigado en el machismo y que se necesitan hacer muchos cambios en esta dirección.

Edwin

Al hablar de su fallecido hermano, Ingrid recordó cómo Edwin, “un visionario” la apartó de su rol en ventas en el periódico Listín Diario para colaborar en la creación de una agencia de viajes, eventos y producción televisiva.

«Me uní a él, pero él era el líder, el visionario, el hombre de negocios. Pasó de ser mi hermanito a ser mi líder, mi socio, mi mejor ejemplo», expresó su hermana.

Su partida el 26 de diciembre de 1999, víspera del cambio de milenio, fue considerada prematura por Ingrid, ya que su hermano contaba tan solo con 24 años. No obstante, ahora entiende que «el tiempo de Dios es perfecto».

«Después de su partida, continué dos años más con la agencia porque él, como buen visionario, dejó todo listo. Seguí adelante como si él estuviera presente, pero después de un tiempo, comprendí que aún no había asimilado realmente la pérdida», mencionó.

Explicó que le llevó mucho tiempo aceptar emocionalmente la realidad de la muerte de su hermano. Dos años después, tocó fondo emocionalmente y sintió la necesidad de tomarse un descanso. En ese momento, transfirió la dirección de la empresa a su primo Iván Gómez.

Durante su pausa de los medios, abrió un salón de belleza y vivió un año diferente y divertido. Fue entonces cuando conoció a su actual esposo, con quien se trasladó a Puerto Rico junto a su hijo de un matrimonio anterior.

En Puerto Rico, junto a su esposo, tuvo dos hijos más, cumpliendo así su sueño de formar una familia. Esta experiencia, ya como una Ingrid más madura y consciente, significó mucho para ella.

