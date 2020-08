Ingeniero contratista Miguel Liberato se declara en quiebra por “falta de pago de la OISOE”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El ingeniero contratista Miguel Liberato, reveló ayer que se encuentra en la quiebra tras haber invertido su capital económico en proyectos privados que tenía, debido a la tardanza de pagos por parte de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

“La falta de pago de la OISOE me ha generado muchos daños, he tenido que vender muchas propiedades, casi la mayoría de mi patrimonio que he obtenido en mi 36 años de ejercicio profesional para poder cumplir con los acreedores”, sostuvo Liberato.

Agregó que ha tenido la intensión de hacerle una demanda por daños y perjuicios a Francisco Pagán, director de esa entidad, porque durante todos estos años de gestión la OISOE ha podido liquidar la deuda con él pero no lo ha hecho.

Durante una entrevista en el programa El Nuevo Diario en la Noche, que se trasmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, el ingeniero llamó irresponsable al exdirector de la OISOE, Luis Sifres, tras este supuestamente comprometerse en diciembre del 2010 a saldar la deuda anterior a su gestión, la cual según Liberato, no saldó.

“Yo tenía un monto acumulado de 82 millones de pesos de cubicación y ese irresponsable me hizo solo un pago de 3 millones”, manifestó.

Dijo que tuvo que recurrir a la defensora del Pueblo, la doctora Zoila Martínez para que esta pudiera mediar con el actual director, Francisco Pagán, y debido a esta intervención se pudo llevar a cabo una auditoria, con la finalidad de que el actual director de la OISOE liquidara su deuda.

Aclaró que, la deuda es superior a los 35 millones pesos de los cuales según el ingeniero, no ha recibido “ni un solo peso” por parte del director.