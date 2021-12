Ingeniero Collado llega segundo en el Clásico Internacional Del Caribe

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ejemplar dominicano Ing. Collado logró el segundo lugar en el Clásico Internacional del Caribe este domingo en el Hipódromo Camarero de Puerto Rico con premio de 400,000 dólares.

Bajo los colores del establo Don Elías Tactuk, conducido por Inoel Beato y con los entrenamientos de Nelson García, el dominicano se fue cerca del grupo y avanzó en los últimos 800 metros para ocupar la segunda posición, detrás de Tamborero, ejemplar boricua que corrió en su tierra y ganó por aproximadamente cuatro cuerpos.

El Clásico del Caribe es el principal evento de la Serie Hípica del Caribe que se realiza al final de cada año con los mejores ejemplares del área.

Más temprano la dominicana Third Page ocupó la cuarta posición en la copa Lucky Cash, donde ganó la mexicana Giovanina, ante once participantes. Third Page fue conducida por Beato, representando el establo Travesía y con los entrenamientos de Vladimir Reyes.

Anteriormente, este sábado 04 de diciembre, Tsunami P llegó en la cuarta posición de ocho participantes, corriendo en la copa Velocidad del Caribe, en carrera ganada por Simow (5) representante de México; mientras Cadete, finalizó en el octavo y último puesto durante la copa Confraternidad del Caribe, donde fue montado por Beato.

Relacionado