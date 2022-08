Infotep certifica en competencia laboral a 51 dominicanos residentes en EE.UU.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Nueva York. –El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) entregó 51 certificados a dominicanos y dominicanas residentes en Estados Unidos, quienes completaron la evaluación para reconocer su experiencia laboral y acreditarlos en las áreas: Director de Cámaras, Productor de Televisión, Camarógrafo de Televisión, Editor de Televisión y Maquillador de Televisión.

Rafael Santos Badía, director general del INFOTEP, explicó de manera virtual, que quienes reciben sus certificados pasaron un estricto proceso de evaluación y esta validación de competencias les permitirá tener mejores oportunidades de promoción y progreso dentro de las empresas donde trabajan y mejor cotización en el mercado laboral.

“El INFOTEP, institución de formación de los recursos humanos de República Dominicana, desarrolla un programa para los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior y hoy certifica a un importante grupo de ellos, radicado en Estados Unidos, reconociendo y validando sus conocimientos ocupacionales luego de ser evaluados rigurosamente en su competencia laboral”.

Explicó que la certificación se realiza en consonancia con lo establecido en la ley 126 que faculta a la institución a tales fines.

“Hoy estamos haciendo historia, preparando el futuro, vamos en virtud de los establecido en la ley 116 artículo 5, inciso 7, que faculta al INFOTEP para certificar la calificación profesional de los trabajadores, en consonancia con las categorías laborales en que se estructura el empleo de cada sector y ocupación,” afirmó.

De su lado Maira Morla, subdirectora general del INFOTEP, quien representó a Santos Badía en la entrega de certificados, dijo que ese logro se enmarca en el acuerdo firmado entre INFOTEP, el Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX) y el Consulado Dominicano en la ciudad de Nueva York, “con el cual se busca mejorar la calidad de vida de los migrantes, a través de la formación para el empleo de calidad”.

Morla resaltó la importancia del programa del servicio de Validación Ocupacional del INFOTEP, ya que reconoce los aprendizajes previos de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.

“Con este novedoso y asertivo programa de capacitación y acreditación de nuestros dominicanos en el exterior, abordamos el positivo esquema de Ganar-Ganar, con evidentes beneficios para los trabajadores que validan sus conocimientos y competencias en su oficio”, precisó.

Los dominicanos de la diáspora certificados por el servicio de Validación Ocupacional del INFOTEP, son residentes en los Estados de New York, New jersey, Connecticut, Pensilvania, Indiana, Philadelphia, Maryland, y La Florida, organizados en el Sindicato Nacional de Técnicos de la Televisión Dominicana (SINTEVEDOM), el Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión, filial New York; la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) filial Florida, y Confederación Autónomas Sindical Clasista (CASC).

Las palabras de agradecimiento en nombre de los participantes estuvieron a cargo de José Fermín; mientras que, por los docentes, se dirigió a los presentes el facilitador Modesto Martínez.

La comitiva del INFOTEP en Nueva York, estuvo integrada además de Maira Morla por Gabriel del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), y miembro de la Junta de directores, asimismo Ramona Mejía, directora del Departamento de Registro y Certificados y el docente Raúl Sabino.

También participaron Iván Tolentino, vicecónsul dominicano en Nueva York, Claudio Abreu. presidente del Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión, Filial New York, Julio César Pérez del Sindicato Nacional de Técnicos de la Televisión Dominicana, (SINTEVEDOM); en representación de su presidente, Ramón Cartagena; y Raymon Abad, miembro de la Asociación de Cronistas de Arte, Filial NY, representando a la presidenta de ACROARTE filial Florida, Dellanira Herasme.

Beneficios del servicio de Validación Ocupacional para los trabajadores y empresas

Los trabajadores que validan sus conocimientos y competencias en su oficio, adquieren mayor seguridad en su puesto de trabajo y mejores oportunidades de promoción laboral.

Mientras que las empresas con trabajadores cuyas competencias han sido validadas y acreditadas mejoran los niveles de productividad, economizan tiempo, esfuerzo y dinero en la formación y actualización de sus recursos humanos y aumentan la motivación y autoestima de sus trabajadores.

