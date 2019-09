Informe: Moisés Alou habría tenido oferta de dirigir a los Padres

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El exgerente de los Leones del Escogido y asesor del gerente de los Padres de San Diego, Moisés Alou, habría recibido una oferta de dirigir a ese equipo.

La información la ofreció el periodista de MLB, Jon Morosi vía Twitter.

“Moisés Alou es visto como un fuerte candidato para ser el próximo dirigente de los Padres. Eso si quiere el trabajo”, indicó Morosi en Twitter.

Los Padres despidieron la tarde de este sábado a Andy Green.

El Nuevo Diario quiso buscar la reacción de Alou, sin embargo este no pudo ser localizado.

Moises Alou is viewed as a strong candidate to be next #Padres manager, if he wants the job. @MLBNetwork @MLB

— Jon Morosi (@jonmorosi) September 21, 2019