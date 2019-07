Informe: DeAndre Jordan firmará con Brooklyn Nets

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- DeAndre Jordan firmará con los Nets de Brooklyn, según Adrian Wojnarowski de ESPN.

El acuerdo le pagará 40 millones de dólares en cuatro años, y los Nets crearán el espacio para firmarlo, pagando a Kevin Durant y Kyrie Irving menos de sus salarios máximos.

Jordan se unirá a Irving y Durant como la pieza final en el masivo recorrido de la agencia libre de los Nets. Jordan ya no es el defensor de élite y el corredor que estuvo en su apogeo con los Clippers, pero sigue siendo uno de los mejores reboteadores de la liga y siempre se puede contar con un porcentaje alto de puntos lanzado desde el campo.

La forma en que Jordan encaja con el centro titular de los Nets, Jarrett Allen, está por verse.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 de julio de 2019