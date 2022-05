Informe de Cámara de Cuentas destaca irregularidades en UERS durante gestión de Danilo Medina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Cámara de Cuentas publicó este lunes la investigación especial practicada a la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS), por el período comprendido entre el 1.° de agosto del año 2012 y el 31 de agosto del año 2020, mientras el país era dirigido por el expresidente Danilo Medina.

La investigación tuvo el propósito de determinar la legalidad y confiabilidad de la información presentada, con respecto a: contratos suscritos, procesos de adquisición de bienes y servicios, pagos de nómina, entre otros, de conformidad con las normativas legales aplicables.

La Cámara de Cuentas señaló que la investigación a la UERS detectó numerosas inobservancias e irregularidades como las diferencias entre la ejecución presupuestaria, nóminas físicas y nóminas en formato digital que no coinciden.

Entre esas irregularidades, mencionó las diferencias entre nóminas según ejecución presupuestaria vs nóminas físicas por un monto ascendente a RD$9,865,689. Diferencias entre nóminas según ejecución presupuestaria vs nóminas en formato digital por RD$21,054,438. Diferencias entre nóminas físicas vs nóminas en formato digital, por un monto de RD$30,920,127.

También se detectaron pagos de personal no identificados en las ejecuciones presupuestarias, ascendente a RD$234,651,192, ausencia de normativas para el gasto ejecutado de beneficios laborales (Primas por antigüedad), ascendente a RD$176,833,735.

El informe señala además, registros incorrectos del gasto, ascendente a: RD$15,402,000, por concepto de gasolina, registrado en compensación por horas extraordinarias, RD$12,353,833., por concepto de prima de transporte, registrados en compensación por horas extraordinarias.

Asimismo, diferencias en lo presupuestado versus lo ejecutado en publicidad y propaganda, ascendente a RD$20,395,010. Además, se detectaron en ese rubro: facturación a un sólo proveedor sin el procedimiento de selección acorde con la Ley, ascendente a RD$30,572,924, desembolsos por adquisición de bienes sin identificar el destino, ascendente a RD$2,602,653, desembolsos sin certificación de recepción, ascendente a RD$4,421,612. Contratación de servicios de publicidad de manera directa, por montos de RD$1,491,600. y RD$1,412,500.

Entre otros hallazgos, la Cámara de Cuentas señaló que un Impuesto sobre la Renta dejado de retener a empleados de la entidad, ascendente a RD$5,515,640, expedientes de compras con irregularidades, ascendente a RD$395,730,007.

También revelan ausencia de contratos que formalicen la compra, ausencia de certificación de pago a la DGII y a la TSS, ascendente a RD$423,599,255, inadecuada composición del Comité de Compras y Contrataciones, contrataciones sin cumplir formalidades legales, contratación de proveedor con Registro de Proveedores del Estado (RPE) inhabilitado.

Siete procesos de licitación pública nacional sin cumplir formalidades legales, por un monto de RD$426,618,392, ausencia de reporte de lugares ocupados, expediente incompleto y sobrevaloración de precios en la adquisición de bienes, ascendente a RD$1,490,932.

