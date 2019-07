Informe: Al Horford llega a un acuerdo con los Sixers de Filadelfia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Al Horford ha acordado un contrato con los 76ers Filadelfia por cuatro años y 109 millones de dólares, según Adrian Wojnarowski de ESPN.

El jugador que ha participado en cinco Juegos de Estrellas de la NBA rechazó su opción de jugador por 30.1 millones de dólares la semana pasada, señalando su salida de Boston Celtics.

Según el reporte de Wojnarowski, el contrato de Horford tiene 97 millones garantizados y 12 millones en bonos por metas alcanzadas como equipo.

Horford, de 33 años, se mantuvo productivo para los Celtics la temporada pasada promediando 13.6 puntos, 6.7 rebotes, 4.2 asistencias y 1.3 bloqueos en partidos.

Horford le dijo a Brian Robb del Boston Sports Journal en marzo que le queda mucho tiempo en la liga.

“Para mí, mientras esté saludable y me sienta bien, me gustaría jugar hasta que tenga 40. ¿Por qué no? Mientras esté sano y me sienta bien. No quiero estar afuera luchando o lastimando o cosas así. Realmente me tomo el tiempo para trabajar en mi cuerpo y disfruto del juego, así que no vería por qué no seguiría jugando en él. No voy a ponerle un límite. Seguiré jugando siempre que me sienta bien”, dijo el jugador.

