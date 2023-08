Informan animales estaban en veterinaria afectada por explosión SC fueron rescatados a tiempo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El propietario de la veterinaria que fue afectada por la explosión ocurrida en San Cristóbal, José Ramón Ramírez, informó este martes que los animales que se encontraban en el interior de la misma al momento del hecho fueron rescatados a tiempo y se encuentran en bien.

Sostuvo que dentro del negocio habían cerca de 12 a 14 personas, uno de ellos se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Ney Arias Lora, por las quemaduras recibidas, mientras que el otro está desaparecido y los demás se encuentran bien, solo tienen rasguños.

“Yo sentí una explosión, las paredes de la oficina se me fue encima, no pude respirar, vi humo, fuego, y yo creo que fue Dios que me hizo salir de ahí. Me percaté de que todos los muchachos estuvieran bien, salimos y los agrupé, y en ese momento tuve la información de que no aparecía uno”, manifestó Ramírez.

Al ser entrevistados por periodistas, José Ramón aclaró que la edificación donde se encuentra la veterinaria «La Esperanza» no ha colapsado, «pero es una pérdida total».

