Información y verdad no es lo mismo

La verdad es un valor vinculado a la honestidad que implica la actitud de mantener en todo momento la veracidad en las palabras. No existe una línea infranqueable entre la verdad absoluta y la verdad relativa.

La verdad absoluta se forma de la suma de las verdades relativas. La historia de la ciencia y de la práctica social confirma este carácter dialectico del desarrollo del conocimiento.

El ex secretario de defensa Robert NcNamara en el gobierno de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson fallecido en julio del 2009 fue uno de los principales estratega en la guerra de Vietnam.

Este funcionario apoyó el aumento de la intervención militar estadounidense en Vietnam, sin embargo, trató de frenar la campaña de bombardeos, buscando una salida negociada al conflicto, oponiéndose así a la estrategia del presidente Lyndon B. Johnson que sucede en el cargo después del asesinato de John F. Kennedy.

Él quería saber lo que estaba pasando en un pequeño país llamado Vietnam, mandó a buscar al secretario de defensa, y éste voló a Saigón. Pasó tres días hablando con los militares y en las zonas de combate.

Antes de su regreso a los Estados Unidos, NcNamara ofreció una rueda de prensa en el aeropuerto de Tan Son Nhut. En ella dijo tras su visita contemplaba la situación con gran optimismo. Los progresos eran notables. Las fuerzas sudvienamistas desempeñaban un papel cada vez más relevante y las bajas del Vietcong no dejaban de aumentar.

Luego al otro día al llegar a Estados Unidos en la base área de Andrew dice lo mismo, y se dirigió a la Casa Blanca y allí ofreció un informe personal al presidente Lyndon B. Johnson. El mundo no volvió a tener un informe de la visita del secretario de defensa o de su conversación con el presidente

Ocho años después, el New York Times y el Washington Post publicaron una historia de los manejos secretos del Gobierno en la que se contaba lo que Johnson, NcNamara y el gobierno en la época pensaban y sabían realmente sobre la guerra de Vietnam.

En el pequeño país asiático las cosas iban cada vez peor. Los refuerzos de Vietcong eran mucho más numerosos que sus bajas, así que era necesario enviar más tropas. Todo lo publicado en ambos periódicos constituía una refutación palabra por palabra de todo lo dicho por el secretario de defensa en la rueda de prensa a su regreso de Vietnam.

¿Qué habría ocurrido? Sí el mundo hubiese sabido la verdad en 1963 y no en el 1971. Lo que se dijo a la prensa no era cierto no era verdad. Ella simplemente informó de lo que dijo NcNamara aquel día, pero la prensa no consiguió averiguar lo que en verdad sabia el secretario de defensa.

La función de la noticia es dar relevancia a un acontecimiento y la función de la verdad es arrojar luz sobre los hechos ocultos. Relacionarlos entre si y esbozar una imagen de la realidad y encontrar un sentido. En otras palabras, la verdad es un fenómeno complejo y a veces contradictorio.

La necesidad de la verdad es mayor, no menor, porque la probabilidad de que haya más mentiras es mucho mayor.

Por Jeovanny Terrero

