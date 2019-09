“Influencers” podrían desaparecer, según expertos

Comparte esta noticia

EL NUEOVO DIARIO, REDACCIÓN.- Según ejecutivos de complejos turísticos, centros comerciales, y tiendas online, el trabajo de los influencers está comenzando a tener una baja significativa por no cumplir con acuerdos pactados, mal comportamiento al utilizar servicios de intercambios por publicaciones y los falsos seguidores que tienen entre sus millones de seguidores.

Al final se quedarán los que tengan un concepto definido y una gran cantidad de seguidores, pero realmente dejarán de ser necesarios porque realmente llegan a buen público y otras veces a consumidores parásitos, Gianluca Casaccia, propietario de un club de playa en Filipinas.

Agregando que no son mucho mejor que la gente normal que avala tu marca y no tendrán ningún impacto a largo plazo. Están sobrevalorados y no marcan ninguna diferencia en tu negocio; las personas se fían de ellos en la misma proporción que se fían de cualquiera en Internet.

Recientemente, la influencers Amy Seder, contactó a un hotel en Italia, con la esperanza de una estadía gratuita a cambio de la exposición en las redes sociales, fue rechazada sin rodeos.

La influencers publicó que no está acostumbrada a que le cierren la puerta en la cara debido a sus ingeniosas publicaciones en Instagram sobre una vida glamorosa, en destinos glamorosos, le han hecho ganar un ejército de admiradores en línea, que la industria de los viajes generalmente está ansiosa por adoptar.

También plantean preguntas sobre la sostenibilidad de los acuerdos entre influencers y las marcas y los estilos de vida que apoyan en un entorno industrial que cambia rápidamente.

