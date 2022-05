Influencer La Mariposa hace llamado para combatir el bullying en las redes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Prevenir el acoso, el suicidio y la violencia, que se propaga en las redes sociales, es el propósito de la influencer Marllenys Reigada, mejor conocida como “La Mariposa”, quien entretiene con sus videos variados a sus más de medio millón de seguidores.

“Hoy muchas personas deciden terminar con sus vidas por el bullying y el acoso cibernético, todos debemos aceptarnos y nunca criticarnos por nuestras diferencias” dijo La Mariposa, quien agregó que a diario es víctima de este flagelo.

“Yo sufro de bullying a diario y conozco el daño que emocionalmente esto puede causarle a una persona. Sobreponerse ante una situación de acoso es un reto gigante, pero he aprendido que no tengo que ser perfecta para ser aceptada en la sociedad, solo debemos ser felices y aceptarnos como somos. Solo aconsejo a las personas que sean fuertes y nunca se dejen herir por aquellos que no valoran la humanidad” dijo la influencer cubana residente en Estados Unidos.

La joven de 30 años, estudiante de psicología, además de tener la oportunidad de hacer contenido light para sus seguidores, y utilizar sus redes como plataformas de conciencia, también se encuentra trabajando en un grupo de apoyo para mujeres víctimas de maltrato, pues afirma que su propósito es que éstas “abran sus alas y vuelen”.

