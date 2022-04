Influencer “La Mami Lover” anuncia donación a niños dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La influencer radicada en la ciudad de Miami, Taty Guiribitey, mejor conocida como “La Mami Lover”, anunció la entrega de juguetes para los niños de República Dominicana.

La destacada figura de las redes sociales celebró recientemente su cumpleaños número 60, y solicitó a los invitados de su fiesta donar juguetes en vez de regalos para ella, pues afirma que “siempre es mejor dar que recibir”.

“Yo no necesito nada, solo salud y el cariño de quienes me rodean. Como todos los años llevamos donaciones a la República Dominicana, pensé que era un buen momento para que mis amigos y familiares se unieran a esta hermosa causa y me ayudaran. Estoy feliz con la respuesta” manifestó Taty, quien destacó que el donativo se realizará en bateyes de la zona Este del país.

Asimismo, explicó, que desde hace años realiza diversos donativos en Quisqueya, dos veces al año,junto a su hija la famosa influencer Camila Guiribitey, pues afirma que República Dominicana,ocupa un lugar especial para ella y su familia.

“Dominicana tiene un lugar muy importante en mi corazón, tenemos varias propiedes allá y vamos varias veces al año. Sabemos las necesidades y carencias que tienen, en especial de juguetes” dijo La Mami Lover, reconocida Influencer de origen cubano, radicada en Miami.

