Influencer Killadamente anuncia está embarazada nueva vez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La influencer Carol Acosta “Killadamente”, anunció que está embarazada de su tercer bebé, luego de ser madre por segunda vez en febrero de este año.

“Estoy embarazada. No me lo puedo creer, familia, Estoy esperando mi bebé #3”, escribió la influencer dominicana en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con una prueba de embarazo.

Killadamente es madre de Reina, de un año y nueve meses y de Legend, de casi cinco meses.

El mes pasado la influencer reveló ante sus seguidores que hace un mes decidió inclinarse por los caminos del Señor y dejar atrás el mundo de las drogas.

“Me arrepentí, morí, volví a nacer. Y hermanos míos ahora orgullosamente estoy libre de pecado. Dios me perdonó y se siente tan bien ser libre de la ansiedad y la depresión que antes me obligaban a drogarme y hacer cosas que no quería”, colocó Acosta en su publicación hace menos de 24 horas.

Asimismo, añadió que, antes no solía creer en las conversiones religiosas y se arrepiente por hacer sido “ignorante”.

“Antes pensaba que era mentira cuando la gente caía cuando oraba y me burlaba tan feo de esas personas, pensaba que estaban actuando para buscar la atención y cuando viví mi propia experiencia me sentí tan avergonzada y de corazón estoy arrepentida de haber sido tan ignorante”, escribió.

La youtuber se hizo conocida en las redes y promueve el amor propio bajo el lema #MeAmoYNoMeImporta, además lucha contra el bullying que sufren las personas con sobrepeso como ella.

