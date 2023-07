(VIDEO) Influencer cubana Roselin Llanes pide disculpas a dominicanos por calificarlos de «analfabetos»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La influencer cubana Roselin Llanes, quien causó revuelo en las redes sociales al calificar a los dominicanos como analfabetos, se disculpó este martes y expresó que nunca fue su intensión ofender ni hacer sentir mal a nadie.

Asimismo, dijo que no está pidiendo disculpas para salir del problema, sino que está reconociendo su error y que reconoce que falló.

«Estoy haciendo este video para pedirle una disculpa al pueblo dominicano. En verdad nunca fue mi intensión ofender o hacer sentir mal a nadie. No estoy haciendo esto para salirme del problema, simplemente estoy reconociendo mi error y sé que fallé. Y nada, les pido una disculpa de corazón», expresó la influencer cubana a través de un video.

Se recuerda que Llanes expresó su parecer sobre los dominicanos, al hablar en el podcast “Los Compañeres” donde fue cuestionada sobre si ha probado algún «domi».

Pregunta a la que respondió diciendo que «No me gustan, ni en la forma en que hablan, para mí son analfabetos».

Mira, escucha esto, en una de las últimas veces que fui a RD decime uno –tú estás peluche- y yo como que ¿what the fuck, qué es esto? … No me gustan, hablan feo”, agregó, en un video del día tres de este mes de julio, el cual se viralizó en estos días, tras usuarios expresar su rechazo.

