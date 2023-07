Influencer cubana causa revuelo al calificar a los dominicanos como «analfabetos»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La influencer cubana Roselin Llanes calificó a los dominicanos de «analfabetos» por la forma que tienen de hablar, comentario que ha causado revuelo en las redes sociales.

Llanes expresó su parecer sobre los dominicanos, al hablar en el podcast “Los Compañeres”, donde fue cuestionada sobre si ha probado a los «domis».

«No me gustan, ni en la forma en que hablan, para mí son analfabetos», expresó la modelo de 25 años de edad.

«Ay no sé por qué, te lo juro. Mira, escucha esto, en una de las últimas veces que fui a RD decime uno –tú estás peluche- y yo como que ¿what the fuck, qué es esto? … No me gustan, hablan feo”, agregó, en un video del día tres de este mes de julio, pero que se viralizó en estos días, tras usuarios expresar su rechazo.

Relacionado