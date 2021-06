(VIDEO) Infectólogo apoya tercera dosis de vacuna, mas no el periodo de aplicación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El médico infectólogo Héctor Balcácer, manifestó que está de acuerdo con la aplicación de una tercera dosis de vacuna contra el Covid-19 por la aparición de nuevas variantes del coronavirus, mas no con que la misma se aplique al cumplirse el mes de haberse completado el esquema de vacunación con Sinovac, porque según dijo, no hay datos científicos que digan que es seguro.

“Yo no estoy en contra de una tercera dosis, yo estoy en contra tal vez de que se aplique al mes sin que tengamos todavía toda la evidencia posible para poder descartar el impacto que eso pudiera tener a corto, a mediano o a largo plazo”, manifestó.

Balcácer emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:02:03).

Dijo que existen antecedentes de personas que personas han recibido dos dosis de la vacuna Sinovac y posteriormente otra dosis de Pfizer en el territorio de los Emiratos Árabes, sin embargo, resaltó que “ellos plantean que se haga a los tres meses de haber finalizado el esquema de vacunación” y no al mes como se anunció en el país.

“El problema es que al no disponer de datos suficientemente robustos para hablar de que aplicarse la vacuna al mes no pudiera tener algún tipo de consecuencia sobre las personas, o sea, no hay datos reales de seguridad porque todos en este momento es anecdótico”, añadió.

También sostuvo que el problema en República Dominicana con el anuncio de la tercera dosis es que las autoridades tuvieron algunas fallas en la parte comunicacional y tampoco contemplaron la reacción de la ciudadanía para emitir la información.

Consideró además que al tiempo de hablar de una tercera dosis en el país se debió recordar que cerca de 2 millones de dominicanos no se han colocado la segunda dosis y muchos ahora tienen confusión sobre qué deben hacer.

“Ahora hay muchas personas que están en el aire y me dicen ‘Balcácer a mí que me falta mi segunda dosis qué hago, me pongo Sinovac o espero a ver lo que va a decir el Gabinete de Salud ’, entonces muchas personas han puesto en espera este proceso de aplicarse su segunda dosis”, agregó.

Al referirse si es contraproducente que se mezclen distintos fármacos contra el coronavirus, aclaró que ese procedimiento ya está descrito y ha sido probado en miles de personas, y en ese sentido, señaló que cuando aparecieron casos de trombosis por la ampliación de la vacuna Astrazeneca se procedió a aplicar una segunda dosis de Pfizer.

