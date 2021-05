Infección de Covid-19 en personas vacunadas (1 de 2)

En el artículo anterior, escribimos sobre la inmunidad de las vacunas contra la Covid-19, más nunca imaginamos que éste iba a producir tanto interés en los lectores, quienes nos inspiraron a realizar un nuevo escrito, esta vez enfocado en la infección en personas previamente vacunadas contra el virus que la produce.

En esta publicación intentamos aclarar las interrogantes que mucha gente tiene sobre porqué algunas hay personas adquieren la infección de Covid-19 a pesar de haberse vacunado, que en algunos casos pueden ser graves y en otros fatales. Esta es una de las preocupaciones que se tienen sobre este nuevo virus.

Lo primero que tenemos que decir sobre este tema es que, la perfección no existe en el mundo real, nada es perfecto en la vida, todo lo que existe en la naturaleza es limitado, solo en las matemáticas las cosas son exactas.

Enfocados en este postulado, vemos que como las investigaciones científicas han demostrado que ningunas de las vacunas contra la Covid-19 fabricadas hasta el momento producen un 100 por ciento de inmunidad. Los estudios de fase III de estas vacunas han reportado, entre un 50 y un 95 por ciento de eficacia.

Sin embargo, ha generado mucha preocupación en el mundo la aparición de casos en los que las personas se enferman a pesar de haberse vacunado.

Para asimilar esto, es necesario que se entienda que vacunación no es sinónimo de inmunización. La vacunación es una técnica médica mediante la cual se introduce un antígeno al organismo con la intensión de producir inmunidad, pero esa importante herramienta no siempre es efectiva porque a veces puede fallar, como se ha comprobado en los estudios realizado para medir la eficacia de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 en la población.

No todo el que se vacuna desarrolla inmunidad, esto puede pasar, cuando la respuesta inmunitaria no es efectiva, razón por la que no se producen anticuerpos o la producción no es suficiente para alcanzan los niveles neutralizantes mínimos que le permitan impedir la entrada del virus invasor, por eso, esas personas continúan siendo susceptibles.

Todos los individuos que a pesar de vacunarse se mantienen susceptibles tienen el riesgo de padecer la infección. Esto debe quedar claro, para que después no se aleguen razones para tener una postura antivacunas.

Las vacunas, por más que se diga, siempre serán mejores que la enfermedad, porque pueden evitar infecciones mortales, que sin su existencia sería imposible lograrlo.

POR CLEMENTE TERRERO

*El autor es médico con especialidad en pediatría e infectología

*Director del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.