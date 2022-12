Infausta noticia: PUCMM sede del Foro del Covid-19

¿Por qué la PUCAMAIMA y no la UASD es La SEDE del evento? El mismo fue propuesto hace unos días por el periódico Listín Diario y además sugirió que la PUCMM fue Sede del evento, según sale a relucir en la reseña que hace hoy 24/12/2022 ese mismo periódico. Nada tiene que envidiarle este gobierno al del otrora presidente Danilo Medina en materia de política universitaria. No es a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a quien le corresponde presidir, ser Sede o ser anfitriona de un evento como ese, si no a la universidad del Estado y ella no es una universidad estatal, porque es privada y no pública.

En todos los gobiernos que ha tenido el país desde 1978 la hoy llamada Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ha recibido un trato muy preferencial, pese a que en el primer gobierno que se inició a partir de ese año, el cual fue el de Antonio Guzmán, suavizó el trato del gobierno hacia la UASD y en materia presupuestal la saca de la asfixia financiera en que la había mantenido el gobierno anterior encabezado por Joaquín Balaguer.

El llamado Grupo de Santiago, el cual fue que catapultó la candidatura de Antonio Guzmán a la presidencia de la República en 1978 y llevó a Jorge Blanco a la misma en 1982, teniendo intereses encontrado con Balaguer, se valió para lograr ese objetivo de la estructura partidaria del PRD, el grupo corporativo de empresarios organizados en la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago y de un grupo de profesores de la Ucamaima (hoy PUCAMAIMA). El grupo de empresarios de Santiago se oponía a la forma de Balaguer aplicar la ley 299 de incentivo y protección industrial. Desde el año 1976 se hacían reuniones de empresarios, dirigentes del PRD y profesores de la UCAMAIMA en Santiago con la finalidad de desplazar a Balaguer.

El gobierno de Danilo Medina se empecinó en darle un buen trato a las universidades privadas e ignorar a la UASD, como si ésta no fuera la Universidad del Estado. Abinader había dicho cosas positivas en relación a su trato con la Universidad del Estado, sin embargo, ha dado algunos pasos que parecen contradecir lo que dijo respecto a sus relaciones con ella. El problema de las relaciones del gobierno con la Primada de América no es un asunto sólo de asignaciones presupuestarias para los gastos corrientes y las nóminas de pagos y para inversiones en las construcciones de plantas físicas, también es tan importante ese reconocimiento de autoridad que se le debe otorgar a la UASD por ser la Universidad del Estado, lo que podría parecer un intangible, pero que se traduce en bienestar para el pueblo y la sociedad dominicana en general. Desde luego, el Estado o el gobierno en términos financieros no le ha cumplido de acuerdo a lo que la ley de autonomía establece.

El Estado durante sesenta años se ha colocado al margen de la ley de autonomía, al no otorgarle el 5% del presupuesto nacional a la UASD que esa misma ley establece, incluyendo durante la actual gestión del presidente Luis Abinader; lo que no sabemos es que se pretendía con una supuesta auditoría que se divulgó, ni cuando se hizo y porqué se habla de mal manejo de fondos en una rectoría que ya hace varios años concluyó su gestión y ni tampoco porqué se escoge a la PUCAMAIMA y no a la UASD para el Foro del COVID-19. La UASD ha tenido muy buena escuela de medicina, ninguna privada tiene una escuela mejor que la de la UASD, ni todas juntas han graduado la cantidad de médicos que ha graduado la Universidad del Estado y por ser estatal es la que debe ser Sede de ese Foro del COVID-19. Da pena y es lamentable, pero no debemos sorprendernos tanto porque este es un gobierno que representa a los grandes empresarios, que actúe de ese modo, aunque esperamos que el presidente se retracte.

Si quiere venderse como hombre de Estado, deberá entender que ese aparato que centraliza el poder político es una racionalidad más amplia que ser el simple representante de los intereses de una clase que domina a otra (s), si no que además debe controlar y manejar el conflicto entre las clases. La pandemia del COVID-19 debió de servir de un alerta a la clase dominante, sobre todo a la gran burguesía y a la burguesía financiera en general, de que el mundo no podía seguir igual, de que a ese anatema que es el neoliberalismo y el capitalismo flexible para el capital explotar sin conmiseración al trabajo asalariado hay que enterrarlos y acabar con los grandes capitales.

En el caso de la UASD y la Pandemia del COVID, el ex-Presidente Medina siguió en el jueguito de coquetería con las universidades privadas y no llamó a la coordinación con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Primada de América, con la entonces decana Rosel Fernández a la cabeza, la cual tuvo un excelentísimo desempeño al frente de la misma. La Dra. Rosel Fernández es una excelente académica y tuvo una hoja de servicios muy sobresaliente en su gestión. De haber acudido a la UASD durante la Pandemia, el presidente Medina se hubiese manejado muy bien en el manejo la misma, y de Abinader haberle dado preferencia a la UASD se manejaría mejor en la Salud Pública.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

