Indotel llevará fibra óptica a 26 comunidades del país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente de Instituto Dominicao de las Telecomunicaciones, el doctor Nelson Arroyo anunció que la entidad que dirige trabaja en un proyecto que procura la disminución de la brecha digital en 26 municipios del país.

El funcionario, quien fue entrevistado este sábado en el programa Encuentro Extra que conduce el periodista Cristhian Jiménez por Color Visión, dijo que se trata de un ambicioso proyecto del gobierno que preside Luis Abinader, el cual tendrá un gran impacto en el desarrollo de esas comunidades.

“Es un proyecto que persigue llevar fibra óptica a los municipios y distritos municipales del país que no lo tienen, en total y en su primera etapa, hay 26 municipios del país que no tiene fibra entonces como la inversión privada va muy lenta en ese sentido sea ya, que son municipios no parecen estar en el tablero para el comercio de las prestadoras de servicios privados”.

Nelson Arroyjo comentó que el Estado ha decidido acelerar el cierre de la brecha digital en esos sectores y con ello contribuir a una mejor calidad en el servicio llegar a esos lugares, que en su mayoría están la mayoría ubicados en la región sur del país. Entre las regiones que serán dotadas con fibra óptica, se encuentra, San Cristóbal, Rancho Arriba en San José de Ocoa y Azua, la provincia Independencia, así como en la parte norte del Cibao.

“Estamos hablando de los lugares de mayor índice de pobreza en la República Dominicana, en donde no existe esa tecnología y con lo que tendríamos una cobertura total en el país, podrían quedar algunos otros lugares de madera aislada, pero también estamos haciendo un levantamiento para llegar a allí”, explicó Nelson Arroyo.

Aseguró que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) ha estado trabajando en un levantamiento en todo el territorio nacional para cumplir la meta que se han propuesto.

El plan maestro de Indotel contempla a todos los Distrito Municipales del territorio Nacional.

Arroyo dijo que dotar de una infraestructura tecnológica a esas demarcaciones del país le dará la oportunidad a pequeños proveedores locales, que no tienen el capital para hacer una inversión de esa magnitud en esas localidades.

“Una vez instalada la fibra óptica, ellos podrán comercializar, pero tienen que garantizar dos cosas, el servicio de Internet gratuito a las instituciones públicas, eso estará dentro del pliego de requisitos y habrá un subsidio a los más carenciados. Quien pueda cubrir más a los subsidiados, ese tendría la mayor posibilidad de ganar la licitación”, comentó.

Señaló que al gobierno le interesa el servicio porque el objetivo es cerrar la brecha digital y buscar el equilibrio entre los que más recursos tienen y los sectores carenciados. .

Avanzó que este programa forma parte de una serie de tareas que están desarrollando desde Indotel y citó que además están ejecutando uno que llegará a 17 comunidades remotas del país en donde se hará una inversión de 150 millones de pesos.

“Esto es algo muy significativa y tú diría bueno, la cantidad de personas, que quizá que vive en esas comunidades, sería muy grande, pero la realidad es que si no es así no hay forma de que esa gente puedan estar conectado y puedan tener acceso al desarrollo que vivan en el siglo 21, esto se hará a través internet, satelital, etcétera, etcétera, porque hay lugar de eso, y entonces habrá que emplear una serie de tecnología. Fíjate que lanzamos la primera vez la licitación y no hubo un solo oferente. Ahora lo hemos presentado de nuevo y tenemos la esperanza de que algunas compañías ya se decidan a participar”, dijo el presidente de Indotel.

La televisión digital

Al referirse al apagón analógico de la televisión, el presidente de Indotel sostuvo que desde hace mucho tiempo se habla de eso en el país, pero nadie ha tomado la decisión de hacerlo.

“Se está hablando de eso hace 12 años. Cuando nosotros llegamos al Indotel, lo primero que hicimos fue crear las mesas técnicas para dar seguimiento a ese trabajo y asegurarnos que en el proceso los actores fueron adaptándose y fueran avanzando. Bueno, pues ahora llegó el momento en el que nosotros estamos lanzando. Hace dos días lanzamos la licitación para adquirir 450, 000 cajas convertidores, que son la que van a permitir que la televisión análoga pase a ser digital a través de ese dispositivo. Estimamos que unas 450,000 personas que solo viven en esos lugares, precisamente carenciados, para que puedan recibir una imagen y sonido de calidad de la televisión terrestre digital”.

Consideró que la aspiración del gobierno es que la población más pobre del país vea que recibir la señal de televisión digital no es un privilegio social, sino que llegue a todas las capas sociales de la República Dominicana.

En ese sentido, contó que espera que el apagón analógico se pueda producir en el menor tiempo posible.

“Estamos las dos tiempos si es necesario mover ligeramente la fecha lo haríamos, pero cuando tu ves que ya estamos haciendo el grupo, que vamos en serio, que no es teoría sino una realidad”.

El apagón analógico se ha producido en otros países, quienes han dado cumplimiento a los acuerdos establecidos en la Organización Internacional de la Telecomunicaciones.

El apagón analógico es cuando ya la planta televisora dejará de transmitir señal análoga y pasarán a transmitir una señal digital.

“Entonces la televisora las plantas tienen el compromiso de adaptarlo ajustar sus equipos para que puedan ellos transmitir de manera digital, o sea que va a llegar un momento que todo el que transmite, analógicamente tendrá que salir del aire porque le estamos dando paso a una señal de mucho más calidad que es la señal digital”.

Para la implementación de la televisión digital se hará una licitación la licitación local e internacional.

Cuando se ejecute el proceso, el órgano rector de las telecomunicaciones realizará una campaña para socializar este cambio.

Arroyo comentó que la licitación para la compra de los convertidores está abierta y tendrá una duración de tres meses.

“Nosotros aspiramos poder entregar las cajas a la mayor cantidad de personas este año, para que solo quede pendiente el apagón analógico”.

El presidente de Indotel comentó que todas las televisoras del país están trabajando en el proceso para cambiar sus plataformas, aunque reconoció que no todas van al mismo ritmo.

Dijo que el próximo lunes realizarán una demostración de la televisión digital, una jornada que se desarrollará en el Centro Indotel, con la participación de canales que ya están listos para hacer el apagón analógico y que se encuentran transmitiendo una señal digital.

Será una actividad abierta al público.

Relación con el sector

Reveló que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ha venido trabajando para llevar al sector a la normalización, pero apegados a lo que establece la Ley.

“Nosotros no estamos para agarrar un látigo contra nadie, somos un regulador. Tenemos el compromiso de que se sientan bien los que invierten, pero para el usuario no es fácil. Lo he dicho siempre, el papel de regular no es un papel gracioso porque siempre cuando tú tomas una decisión hay alguien a favor y hay alguien en contra”, aseguró.

Expresó que hace pocas semanas se aprobó que una persona no pueda activar un celular robado en cualquier parte del mundo, lo que contribuirá a bajar el hurto de estos equipos.

Quejas de empresas y usuarios

El árbitro de la telecomunicaciones en el país cuenta con un departamento de atención al usuario, el que según lo dicho por Arroyo está desarrollando un papel muy activo en la solución de conflictos entre prestadoras de servicios y sus clientes.

“Hemos logrado reducir de manera significativa con decirte que dos meses que no hubo un solo caso que tuviera que ir a cuerpo colegiado de algo significativo lo cual ahorra dinero al Estado también porque a ese equipo hay que pagarle. Nosotros estamos midiendo la calidad del servicio que le están dando las compañías telefónicas a la población y que resuelvan sus deficiencias”.

Implementación del 5G

Para que las empresas telefónicas anunciaran el servicio de Internet 5G, Indotel abrió las bandas para que fueran utilizadas por las prestadoras de servicios.

“Bueno lo primero es que para que eso se logrará, nosotros teníamos que poner los espectros las bandas a disposición de las prestadoras y tuvimos que hacer una limpieza tanto en la banda de los 3.5 como en la de los 700 que estaban siendo ocupado por canales y lanzamos el proceso de licitación, la cual ganaron Claro Dominicana y Altice Dominicana”.

Recordó que ambas firmas ya están comercializando el servicio, pero que es proceso que en sus inicios es lento porque tiene que ver primero, con el tipo de dispositivo y que sea compatible con esa tecnología, así como la disponibilidad del 5G en la comunidad en la que resida el usuario.

Algunas ya la tienen disponibles en Distrito Nacional, en La Romana en Bávaro y Santiago.

“Fíjate que todavía el 4G no cubre totalmente el país y ya eso tiene unos seis o siete años hasta que el hecho de que simplemente la tecnología 5g, no significa. Qué de golpe y porrazo cómo decir hágase la luz la República Dominicana estará cubierto por la tecnología 5g ustedes”.

Reforma a la Constitución

El también dirigente del Partido Revolucionario Moderno expresó que un gobierno está para reformar el Estado, pero que esos procesos se implementan dependiendo de la voluntad.

“En este caso el PRM no tiene por sí solo los votos para impulsar una reforma, tiene obligatoriamente que contar con la buena voluntad de las otras fuerzas política, indudablemente que como siempre, la política han tomado el tema para hacer política sea porque el presidente Abinader ha planteado que esa reforma está dirigida a algunos ajustes en el Estado, como por ejemplo ya constitucionalizar la la independencia del Ministerio Público”.

Consideró que el propósito del presidente Luis Abinader lo que pretende es que la designación del Ministerio Público no sea por un decreto, para evitar que quien ocupe esa posición sea un miembro de un comité central de un partido, como sucedió en el gobierno de Danilo Medina.

“Esas dos fuerzas políticas que se están oponiendo a la reforma, en su momento intentaron o lograron pasar esta reforma de la manera más santa. El presidente Luis Abinader no va a forzar con eso, porque primero no hay ningún interés, no hay ningún interés de que el presidente Abinader pueda más allá de lo que actualmente la Constitución, de permitir y ni siquiera de eso estamos hablando por el momento, es un derecho legítimo que tienen los partidos”.

Aseguró que la oposición tratará de politizar, como siempre esos temas. “Entonces finalmente serán los electores que en su momento evaluarán si deciden darle la confianza a esa oposición, que se opone a las reformas, o darle el voto de apoyo al Gobierno que ha tratado de la mejor buena fe impulsarla”.

Relacionado