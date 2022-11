“Indómita”, nueva línea de labiales de Iluminada Muñoz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Iluminada Muñoz lanza la línea de labiales “Indómita”, con el propósito de entregar el 100 % de las ventas a fundaciones sin fines de lucro que aportan al tratamiento de pacientes con cáncer. Esta marca de labial eco amigable al medioambiente, sin grasa animal, de larga duración, consta de 16 tonalidades mate, entre ellas nude, carmín y colores vibrantes.

“Indómita” va dirigido a la mujer valiente, vanguardista, fuerte y resiliente, que busca calidad, hidratación y durabilidad a la hora de elegir un lápiz labial, dejando en los labios una suave sensación. En esta primera etapa fueron seleccionadas las fundaciones Jompeame y Cicatrices Que Salvan Vidas.

Un labial es la primera adquisición dentro de las compras cotidianas de la mujer, para embellecer y ponerle color a sus días. Este proceso inició con una jornada de detección oportuna de cáncer de mama y próstata, donde fueron atendidos cientos de personas en su natal provincia La Vega, por la unidad de equipos médicos que forman parte del Sistema Nacional de Salud.

Muñoz decide iniciar este nuevo proyecto, motivada por la experiencia de cáncer en su familia, con él busca abrazar la lucha contra esta enfermedad.

“Fue una experiencia que me dejó muy marcada en esos centros de asistencia, donde personas de escasos recursos no tenían la posibilidad de adquirir los medicamentos. Es una realidad muy triste la cantidad de dominicanos y dominicanas que aún contando con un seguro médico, estos tratamientos no son cubiertos por los mismos, otra problemática es el tema alimenticio que enfrentan las pacientes con cáncer y el drama psicológico en el seno familiar”, expresó la periodista.

Las embajadoras de esta marca son mujeres admiradas y respetadas con una larga trayectoria, que han sabido ser líderes en los diferentes ámbitos de la sociedad dominicana, entre ellas Jatna Tavárez, Miralba Ruiz, Emelyn Baldera, Lorenny Solano, Gloria Reyes, Ingrid Gómez, Sharmín Díaz y La Condeza

Relacionado