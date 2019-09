Indios de SF nombran a Gerardo Suero capitán del equipo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Los Indios de San Francisco de Macorís designó al jugador Gerardo Suero como el nuevo capitán de la franquicia que participa en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

La información fue ofrecida por el dirigente David Díaz, quien destacó las cualidades como persona y jugador que posee Gerardo para ocupar el puesto que tuvo su hermano Juan Miguel dos temporadas.

“Gerardo se ha ganado asumir esa responsabilidad, es un excelente jugador y ha madurado mucho como persona y como compañero, estamos seguros que realizará un buen trabajo”, expresó David.

“Su responsabilidad es doble, porque es un puesto que estuvo en manos de Juan Miguel y sabemos que Gerardo hará su mejor esfuerzo para que las cosas funcionen de manera correcta”, Agregó.

Es el quinto en la historia

Gerardo Suero se convierte en el quinto jugador en la historia de la franquicia, siguiendo los pasos de grandes figuras del equipo en años anteriores, como David Díaz, quien fue el primero en el año 2005, luego de su retiro entonces la responsabilidad fue asumida por Richard Ortega y Ramón Ruiz y las últimas dos temporadas Juan Miguel Suero.

Opinión de Gerardo

Luego de conocer la información, Gerardo conversó con el equipo de prensa de Indios y expresó su satisfacción por recibir la distinción de ser el capitán.

“Me siento muy bien por la responsabilidad que recibo y la confianza que me tienen, sé que puedo hacer un buen trabajo con mis compañeros en mi nuevo rol”, dijo Gerardo.

“Desde el año pasado he estado tomando iniciativas junto a Juan Miguel y en la capital pues siempre he sido el capitán del Mauricio, por lo que no será algo nuevo para mí”, agregó.

Relacionado