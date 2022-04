Índigo, hija de Evaluna y Camilo, debuta como modelo de ropa creada por su abuela

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La llegada de Índigo, la hija de Evaluna y Camilo, trae enloquecidos de amor a la familia Montaner, además de los felices padres, que compartieron la noticia del nacimiento con sus fans, la abuela Marlene, esposa de Ricardo Montantaner, se inspiró en el nacimiento de su nieta para la creación de una línea de ropa ecológica para bebés.

La señora Marle enterneció las redes al compartir una fotografía de Índigo modelando una prenda de la marca creada por ella y un grupo de amigas, quienes se inspiraron en el poder de la maternidad para estas creaciones que usará la pequeña Índigo.

Marlene se dijo muy contenta e ilusionada con este proyecto que nace al mismo tiempo que nace su nieta, y el cual representa alegría y amor por Índigo, sus amigas y la naturaleza.

“Cuando supe que Eva estaba embarazada, llamé a Tina que desde hacía un tiempo tenía la idea de hacer cosas para bebés y le dije ‘Tina tienes q hacer tu marca, quiero esas maravillas para Índigo’, me respondió que no tenía el tiempo para dedicarle al 100 pero que si lo hacía con ella y uníamos a Marizai le echaba pichón, la llamamos y de una. Desde hace muchos años nos juntamos a aprender, hemos hecho cerámica, papel mache, pintura, escultura con reciclaje, marionetas….y ahora nos unimos en este emprendimiento por mi nieta ( que es de ellas también). Ya Índigo nació y hoy nace esta marca inspirada en ella @elhilorojoatelier. Me hace ilusión porque es amor, es el amor por mi nieta, el amor por mis amigas, el amor por la naturaleza (es todo sanito y natural), esta ropita es amor que compartimos con uds”, se lee en la publicación.

Por supuesto que el abuelo Ricardo Montaner no se quedó atrás, y está apuntadísimo para comprar un regalo para su nieta, quien ha sido definida por sus padres como una niña “feliz y curiosa”.

Nace Índigo

El cantante colombiano Camilo y la artista venezolana Evaluna Montaner confirmaron hace casi una semana el nacimiento de su primogénita Índigo, una niña “feliz y curiosa”.

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa”, escribió el cantante de “Vida de rico” y “Ropa Cara” en una publicación de Instagram en la que compartieron fotos del parto y de las piernas de la bebé.

El artista colombiano, que también publicó un video tocando una canción a su hija con la guitarra, agradeció a su esposa y dijo que es “la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta”.

“Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa”, agregó Camilo

Agradeció además los “mensajes”, “oraciones” y “borbotones de amor y luz” que les han enviado sus fanáticos por la llegada de su primogénita.

En octubre del año pasado, Camilo y Evaluna presentaron la canción “Índigo”, que según dijo entonces el colombiano es “una palabra que representa muchísimo” para ellos y con la cual anunciaron el embarazo de la cantante venezolana.

“No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, explicó.

Por su parte, el cantante venezolano Ricardo Montaner, padre de Evaluna y abuelo de Índigo, aseguró que su nieta “es hermosa” y que “Dios ha sido bueno otra vez”.

Relacionado