Indignación en Pedernales por muerte de una menor de 17 años por una patrulla mixta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una gran indignación vive el pueblo de Pedernales luego de que este sábado una patrulla compuesta por miembros de la Policía Nacional y del Ejército de República Dominicana (ERD) ultimaran a una joven de 17 años y provocaran heridas a una acompañante suya en un confuso incidente.

La hoy occisa fue identificada como Altagracia Reyes, en tanto que la herida es Estefani Camacho, de 27 años.

Ellas se trasladaban en una yipeta de color negro que conducía Yoanny Zabala, cuando supuestamente fueron mandados a detener.

La versión preliminar ofrecida por la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional (DRSPN), con asiento en Barahona, es que al notar la presencia policial el conductor de la yipeta intentó atropellar una de las unidades motorizadas de la entidad del orden, resultando éstos ilesos, pero la motocicleta resultó averiada.

Según la institución del orden, esta acción fue la que originó la persecución, en que los efectivos militares y policiales dispararon al vehículo, que presenta varios impactos de bala.

Pero esta versión es desmentida por testigos del hecho, quienes afirman que la patrulla le ordenó detenerse en un lugar oscuro, expresándole el conductor que se detendría en una zona alumbrada.

En ese sentido, por un aparente testigo del hecho, al presentarse al centro de salud donde habían llevado las víctimas les enrostró el abuso cometido a los agentes.

“Que abuso, Dios mío, que abuso, les pedí misericordia, les pedí misericordia, policías, y la mataron, abusadores, abusadores policías, la mataron”, le decía este a los agentes, mientras abandonaban el centro y salían al parqueo del mismo.

De su lado, el padre de la occisa explicó que su hija salió a compartir con unas amigas y puso en duda la versión policial.

«Eso es lo que hacen porque aquí no hay justicia, aquí el otro día le dieron un balazo a un muchacho en un pie porque al mayor o al coronel le interesaba el motor, y él tiene miedo de hablar, yo no, a mi me mataron mi hija y yo quiero justicia, porque mi hija no es una sin familia, y no me dan justicia la voy a coger yo con mis manos», advirtió.

Al centro hospitalario se presentaron decenas de personas para percatarse de lo ocurrido.

Relacionado