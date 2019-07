Indignación en las redes por el NO de Horford a la selección dominicana de baloncesto

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La decisión de Al Horford de no participar con la selección dominicana de baloncesto al Mundial de China 2019 ha creado malestar entre los fanáticos del país.

Estratégicamente, Horford desactivó la opción de hacer comentarios en Instagram luego de su amargo anuncio de decirle NO a la selección de la República Dominicana.

Lo único que podemos criticar de Al Horford sobre su decisión es la ambigüedad y el trato vacilante que muestra cuando es abordado sobre el tema Selección Nacional. Si dijera no desde un principio, muchos dejáramos de hacernos malas palabras mentales. Es cuanto.

Deberían mencionar el nombre de @Al_Horford en la mitad del 2do cuarto del juego Barias vs Mauricio para que la fanáticada le de las gracias.

No solo es que no jugara, es que hasta la forma de decirlo es irrespetuosa. Con una Nota de iPhone? Sin nadie escucharlo o verle la cara?

Una vez fue un viaje de “la NBA”, en el 2016 la razon fue un nuevo equipo, 2017: debia acoplarse a nuevos estelares, 2018: entraba a ultimo año de contrato, 2019: estrena contrato. Hermano, ya sabemos que no le interesa jugar con RD. Gracias @Al_Horford

Q verguenza @Al_Horford nuevamente dices q NO sin justificacion otros mucho mejores q tu y con menos dinero jugando por su pais, q maldita decepción. No sigo por q lo proximo es insultarte.

La decisión de Al Horford de no representar a su país, la República Dominicana, en el Mundial de Basket en China no hay que cuestionarla; era su derecho. Pero, al final de la vida, la historia cobra o recompensa.

Lionel Messi es criticado y condenado por la prensa de su país y sus compatriotas, por momentos ha dejado la selección, sin embargo lo dice que no dejará de intentarlo y regresa. Ese es sólo un ejemplo, la forma de Horford rechazar a RD una Y otra vez es lo que hace esto peor.

¿Y de dónde sacó Francisco García ese “75% de posibilidades” de que Horford y Towns irían al Mundial de China? El estudiante que saca 75 pasa, pero con los de Francisco no. ¡Se quemó!

Diiooossss quien entiende a los de RD. Todos con una azaradera con @Al_Horford para que diga si va o no va ahora Al dice que no puede ir y ahora están todos hablándole mal a ese muchacho. #CuantoAzaran

Horford no irá al mundial de basket con la selección solo nos queda respetar su decisión aunque no se comparta pero ya él la tomó, ahora vamos apoyar a nuestros muchachos y olvidemonos de quien podía ir y no va y contemos con los que van que ellos darán lo mejor de sí.

— Jharyn Jerez (@JharynJerez) 5 de julio de 2019