Indhira De Jesús denuncia desmonte de publicidad exterior en el municipio SDO

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La regidora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Oeste, Indhira De Jesús, denunció una presunta persecución a través del desmonte de la publicidad que ha colocado en varios puntos de esta localidad, en apoyo a la jornada de inscripción que realiza su organización política.

A través de imágenes se observa que han sido destruidas las vallas publicitarias colocadas en las avenidas 27 de Febrero, Los Beisbolistas y en la intersección de Los Coquitos, sin que hasta el momento se tenga información al respecto.

La legisladora municipal, señala que tanto para ella como para su equipo político es algo que les causa mucho pesar, «ver como desaprensivos en el municipio se prestan para este tipo de acciones vandálicas, por lo que no descartó recurrir a la autoridades judiciales en los próximos días».

También señaló, que hasta el momento no se ha evidenciado el mismo tipo de acciones en contra de otras vallas colocadas, por lo que no descarta que estos hechos no sean de manera aleatoria, sino una campaña en contra de su persona.

