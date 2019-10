Incidentes registrados en primarias calificados de “aislados” por la JCE

Comparte esta noticia

FRANCIA VALDEZ Y CRISTIAN M. CARELA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante el proceso de las primarias simultáneas de este domingo de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), se registraron varios incidentes en distintos puntos del país.

Al valorar la participación masiva de la población en el proceso de primarias, la Junta Central Electoral (JCE) calificó de “aislados” los hechos de violencia registrados.

“La paz está sobre la República Dominicana”, subrayó presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán.

Se reportaron incidentes en Verón, provincia La Altagracia, Yamasá, Sabana de la Mar, Barahona, San Juan de la Maguana, Cristo Rey, Distrito Nacional, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez; en Dajabón, Santiago y Pedernales.

El incidente registrado en Dajabón fue el de mayor connotación pese a que no hubo heridos, porque estuvo involucrada la senador de esta provincia, le peledeísta Sonia Mateo.

La senadora y precandidata a esa posición se vio involucrada en un incidente donde se registró un tiroteo, en la escuela primaria José Ramón López, del municipio cabecera de la provincia.

En un video enviado a esta redacción se observa a la congresista comunicarse por teléfono con una persona, a quien ella llama “ministro” y le indica que “tenemos un problema aquí”.

“Yo no quería que este hombre (un coronel del Ejército que se encontraba en el centro) estuviera aquí”, agregó.

“Este tipo (el coronel) no tiene ningún tipo de conocimiento de nada. Hasta a mí me empujaron cuando llegué ahora mismo al municipio”, indicó Mateo.

La senadora añade que “Belén está coordinando, pero no me he comunicado con él, que lo mandó a él (el coronel) aquí”. “Quiero que me lo saquen de aquí ahora mismo. No me hagan llamar a Palacio por favor”, precisó.

Posteriormente, en otro video, se observa el momento en que un militar le pide a Mateo y sus acompañantes retirarse del centro de votaciones, y luego se inicia un tiroteo.

Balacera durante votación en SJM

Una balacera se produjo este domingo entre los supuestos miembros de la seguridad del actual director de la junta distrital del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Augusto Adames, y los del precandidato de esa misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Julio Orozco, por alegadas anomalías durante el proceso de votación.

Según reportes el hecho ocurrió en el distrito municipal de Sabana Alta, en la provincia de San Juan.

Un informe preliminar de la Policía Nacional indica que el tiroteo entre ambos bandos se generó cuando supuestamente el director de la citada junta llevó personas que no residen en San Juan a ejercer el derecho al voto, razón que motivó a Carlos Julio Orozco a reaccionar, originándose la balacera.

Durante el hecho la yipeta del pre-candidato a director por el PLD resultó afectada en la parte frontal.

Un herido en incidente Cristo Rey

Se informó que desconocidos hirieron de un disparo a una persona a la que presuntamente intentaron asaltar, en un hecho ocurrido la tarde de este domingo en la prolongación Nicolás de Ovando del sector Cristo Rey.

El herido identificado solo como Juan, quien presuntamente se desempañaba como verificador por el PRM, supuestamente fue interceptado por dos hombres que se trasladaban en una motocicleta.

Situación en centro votación de Cotuí

Se informó que una turba de personas abrió las puertas e ingresó de forma irregular al Politécnico Profesor Roberto Camilo Recio debido a que según ellos el proceso de votación se realizaba con mucha lentitud, en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Platanal, en Cotuí.

Según informaciones recogidas en el lugar, los votantes actuaron de esa forma debido a que se encontraban desde tempranas horas de la mañana esperando para ejercer su voto y aún pasadas las 9:00 no habían iniciado el referido proceso, indicó el periodista Luis Ozuna, corresponsal en esa zona.

Dos heridos en centro votación Santiago

Tras enfrentarse con armas blanca frente a un centro de votación supuestamente por dinero, dos personas resultaron heridas en Santiago.

Los heridos, uno con una estocada en un costado y el otro en una mano, fueron llevados al hospital José María Cabral y Báez. Estos solo fueron identificados como Wandy y Winder.

El incidente sucedió en los alrededores del Colegio San Francisco de Asís de Baracoa.

Hombre herido de bala en Verón, Higüey

Un hombre resultó herido de bala en los alrededores de un centro de votación en la comunidad La Ceiba del distrito municipal de Verón, en Higüey.

El herido es Geraldo Gálvez Muñoz, quien recibió un disparo en el pecho.

Según versiones en este centro que se realizan las primarias abiertas, el herido es militante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Gálvez fue herido, según informaciones recogidas en el lugar del hecho, por miembros del equipo político del actual director distrital de Verón, Ramón Ramírez, quien aspira a continuar en el cargo.

Mujer herida en una mano en SJM

Una mujer resultó herida en una mano durante un forcejeo que se produjo entre militares y votantes en el colegio electoral que funciona en la escuela Emilio Prud’ Homme del sector Córbano Norte, en San Juan de la Maguana, según denunció el dirigente perremeísta Nicolás de los Santos (Rodoli).

Una ambulancia del Sistema de Emergencias 911 socorrió la mujer, que de inmediato no fue identificada, y la llevó al hospital regional Alejandro Cabral de esta ciudad en donde recibió las atenciones médicas.

Enfrentamiento en una comunidad de Pedernales

Enfrentamientos a pedradas y disparos se registraron entre seguidores de las facciones dentro del PLD.

La situación se originó debido a la demostración de apoyo tanto de seguidores de Gonzalo Castillo y de Leonel Fernández.

